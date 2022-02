Pai de atriz pornô do Afeganistão contratou assassino para matá-la

A atriz pornô Yasmeena Ali, de 28 anos, deu mais detalhes de sua vida e os motivos que a fizeram cair na indústria de entretenimento adulto. Primeiro ela revelou que começou a filmar para fugir de um casamento arranjado. Agora, ela disse que o próprio pai contratou um assassino profissional para matá-la.

No bate papo com o New York Post, a estrela pornô contou que, em 2020, seu pai e um de seus primos foram presos no Reino Unido após uma investigação comprovar que eles pagaram US$ 70 mil (R$ 368,2 mil, na cotação atual) a um assassino para tirar a sua vida.

Desde então, Yasmeena cortou totalmente o relacionamento com a família.

"Não tenho nenhum contato [com a minha família] e eles nunca me disseram o que pensam sobre a minha carreira. Os meus pais sempre me instigaram medo — por meio de Deus, do inferno ou de castigos. O meu pai me ameaçava de morte por ofender o Islã, a cultura afegã e a honra da família", disse Ali ao New York Post.

Recentemente, a atriz contou ao Daily Mail que seus pais queriam que ela ficasse noiva aos 19 anos. Por essa razão, Yasmeena decidiu fugir de casa: abandonou o Islã, se tornando ateia, e depois focou na pornografia.

"Eu fugi porque eles queriam que eu me casasse contra a minha vontade. Não houve discussão sobre o que eu penso. Não há diálogo, é apenas obediência cega", afirmou.