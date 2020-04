Pai de Babu reclama de quem diz que filho se faz de vítima: 'Vem ver'

Babu Santana disputa o paredão do Big Brother Brasil 20 desta terça-feira (21) contra a baiana Mari Gonzalez e Manu Gavassi. Todas as vezes em que esteve na berlinda, o ator pediu o apoio dos fãs e citou dívidas fora do confinamento. Muita gente, por isso, criticou o artista, dizendo que ele se fazia de vítima. Pai dele, Luiz Carlos Tavares Santana, de 62 anos, fica indignado com essas pessoas - e rebateu os comentários.

"Só tenho um recado para essas pessoas: 'vem ver!' (a casa em que ele mora com a filha e a neta). O bagulho está aqui, na cara de todo mundo. Não tenho nada a esconder, minha vida é um livro aberto. A situação é essa... O Babu teve oportunidades, mas, infelizmente, todo mundo tem altos e baixos, e ele está lá no 'BBB' porque é merecedor. Isso que falam é besteira, babaquice de quem não tem o que fazer", disse Luiz Carlos, em entrevista à revista Quem.

Casa do pai de Babu, Luiz Carlos, no Vidigal

(Foto: Reprodução/Instagram)

O pai de Babu - que é aposentado por invalidez - vive em uma casa no Vidigal, comunidade no Rio de Janeiro com a filha, a operadora de caixa de petshop Pollyanna Santana, de 31 anos, e a neta Maria Luiza, de sete (a mãe de Babu, Maria Rosa, morreu há cinco anos). A moradia fica localizada em uma área com risco de deslizamento, mas Luiz Carlos disse que se sente seguro.

"Esse negócio é fake, não tenho medo de ficar em casa, não estou correndo nenhum tipo de risco. Moro na rua principal, num lugar bem tranquilo e seguro. Vivo nesse terreno desde 1970", contou. Ele está confinado no local por causa da pandemia do novo coronavírus.

"Estou na idade de risco e tenho problemas de varizes nas pernas, eu tomo remédio para glicose e para afinar o sangue. Então estou guardadinho em casa e doido para dar um rolé, mas fazer o quê? Tenho que ficar em casa aguardando as coisas acontecerem. Mas estou tranquilo", falou, à Quem.

Sobre a trajetória de Babu no BBB20, Luiz Carlos é só elogios. "Estou orgulhoso do que ele está fazendo lá dentro. Acho que o desempenho dele está sendo ótimo! Ele mandou bem e fez o que eu faria também. Foi um cara descolado, sensato, soube jogar. Jogou direitinho".