Pai de Maria comenta sexo da filha com Eliezer no BBB22: ‘Tem que transar mesmo’

Após Maria e Eliezer protagonizarem cenas picantes no BBB22, o pai da cantora e atriz, o gari e massoterapeuta Carlos Câmara, comentou as cenas. Segundo ele, se a jovem está com vontade, ela "tem que transar mesmo”. Câmara concedeu entrevista ao programa "A Tarde é Sua", de Sonia Abrão.

"Ela é adulta, ela sabe o que é certo e errado. Se ela transou, é porque ela estava com vontade, quem sou eu para discriminar? Eu apoio a minha filha em tudo que ela fez. Se está com vontade, tem que transar mesmo. Essa é minha opinião.”

Ele também comentou o fato de a filha ganhar dinheiro com fotos nua na internet. A sister confirmou possuir uma conta na plataforma Onlyfans. "Olha, eu acho bonito. Mas ela é maior de idade, paga as contas dela, não posso me meter da vida. Só tenho que apoiar no que ela faz”, respondeu ao ser questionado.



Segundo Câmara, a filha é uma pessoa bastante persistente. "Quando ela quer alguma coisa, ela vai atrás, ela é a pessoa que mostrar ser no BBB. Ela chora, ri, briga e namora. Ela é uma pessoa determinada e esforçada no que faz. Ela foi ali para ganhar. Espero que ela chegue à final e ganhe”.