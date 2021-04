Pai de Rodolffo posta foto antiga com cabelo afro e defende filho

Após um comentário sobre o cabelo de João ter sido apontado como racista durante o jogo da discórdia desta segunda-feira (5), no Big Brother Brasil 21 (BBB), o cantor Rodolffo se defendeu afirmando que o pai tinha cabelo igual ao do professor de geografia.

Juarez Dias, pai do cantor, viu o comentário do filho e foi até as redes sociais para defendê-lo das acusações de racista. O patriarca publicou uma seleção de fotos antigas em que aparece com um afro. Ele diz que é filho de um homem negro e que criou Rodolffo e a irmã Izabella ensinando que ninguém é melhor que ninguém.

Ele classificou como "desproporcionais" os ataques sofridos pelo cantor e disse que, quando usava penteado "black power", os amigos o chamavam de vários apelidos como "cabeça de microfone" e que isso nunca o incomodou. "Rodolffo cresceu assim, onde essas brincadeiras eram comuns e não pra machucar. Hoje em dia a gente não sabe mais o que falar", ponderou o patriarca.

"Eu entendo que o mundo mudou, e que isso é ótimo. E como o mundo não mudou da noite para o dia, o ser humano também está em evolução", escreveu ele na publicação. "Rodolffo tem um jeito chucro, interiorano, sem maldade, que fala o que vem à mente... Meu filho cresceu livre, começou a trabalhar muito cedo, numa realidade muito diferente dessa que vivemos. Ele é honesto, verdadeiro. E falho como todos nós."

Eu vejo meu filho triste, às vezes chorando, pedindo desculpas, pedindo que conversem com ele, procurando melhorar. E seus sentimentos sendo feridos tambem. Força, meu filho! Seu pai sempre estará contigo", completou Juazez.