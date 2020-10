Pai de santo é denunciado por estupro de sete mulheres

Um pai de santo identificado como Heraldo Lopes Guimarães, 56 anos, é suspeito de ter estuprado sete mulheres em São Paulo. O religioso é conhecido como Pai Guimarães de Ogum e foi denunciado pelo Ministério Público (MP) por estupro de vulnerável. A justiça ainda não decidiu se vai acatar a denuncia.

Segundo o G1 SP, a Promotoria pediu que seja decretada a prisão preventiva de Pai Guimarães para que ele aguarde preso até o julgamento. Ainda de acordo com o portal, ele atua na religião Umbanda e comanda um templo na Zona Sul de São Paulo, onde teria acontecido a maioria dos abusos contra as vítimas, entre os anos de 2010 e 2019. Duas delas eram menores de 14 anos na época. As outras cinco já tinham 18 anos ou mais.

A defesa de Pai Guimarães nega os abusos, e afirma que o religioso está sendo vítima de uma armação e de denúncias infundadas. Ele também comanda a Associação Brasileira dos Religiosos de Umbanda, Candomblé e Jurema (Abratu).

Agora, caberá a Justiça decidir se aceita as acusações contra o pai de santo e se decreta a prisão preventiva para que ele fique preso até ser julgado pelos crimes. O Tribunal de Justiça de São Paulo informou para o G1 que não vai comentar o caso porque o processo corre em segredo de justiça.