Pai do apresentador Yudi Tamashiro morre vítima de complicações da covid-19

Nelson Tamashiro, pai do apresentador Yudi, morreu, nesta quarta-feira, aos 56 anos, vítima de complicações causadas pela covid-19. "Infelizmente meu pai se foi" escreveu Yudi no Twitter. Logo depois, a informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do ex-apresentador do SBT.



Mais tarde, Yudi voltou às redes sociais e escreveu uma passagem biblíca para homenagear o pai. " Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Te amo meu pai", escreveu.



“É com grande pesar que comunicamos o falecimento de Nelson Tamashiro, pai do apresentador Yudi Tamashiro. Aos 56 anos, ele foi vítima de complicações em decorrência da Covid-19. Tamashiro deixa esposa e dois filhos. Por conta do momento que vivemos, o velório será restrito aos familiares mais próximos e o sepultamento ocorrerá em seguida. A família agradece todas as orações e demonstrações de carinho”, disse o comunicado divulgado pela equipe de Yudi.No dia 16 de março, Yudi falou sobre a internação do pai, que na ocasião havia sido intubado por conta do avanço da doença.Em seguida, Yudi publicou vídeos onde falava da ausência dos pais em casa. Sua mãe, Tânia Tamashiro também foi internada na mesma época, por conta da covid-19. Ela teve alta hospitalar no último domingo (28) e recebeu homenagens do apresentador.