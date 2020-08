Pai do governador Flávio Dino morre vítima da covid-19

O pai do governador do Maranhão, Flávio Dino, morreu vítima da covid-19. Sálvio Dino tinha 88 anos e estava em tratamento no Hospital Carlos Macieira, em São Luís.

"Meu pai teve uma longa vida, com muitas lutas. Seu mandato de deputado estadual foi cassado e ele foi preso arbitrariamente pela ditadura militar em 1964, “acusado” de ser comunista. Nos últimos dias deu a derradeira lição: profundo amor pela vida. Lutou com humildade e coragem", escreveu o governador, em post no Twitter.

Ele lembrou também do último encontro que tiveram. "Meu pai tinha muita fé em Deus . A primeira vez que o vi discursar foi em uma reunião no Seminário Santo Antônio, nos anos 70. Eu era bem criança. No nosso último encontro, falamos sobre política, futebol e poesia. Ele agora está no Reino", contou.