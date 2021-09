Pai e filho são resgatados após ficarem à deriva em rio no extremo sul da Bahia

Pai e filho foram resgatados por bombeiros do 18º Grupamento de Bombeiros Militar (Teixeira de Freitas) na manhã desta segunda-feira (20) no Povoado Limeira do Sul, na cidade de Prado, extremo sul da Bahia. De acordo com informações de populares,os dois teriam saído para pescar no domingo (19) e não voltaram para a casa. Os bombeiros foram acionados por volta da 1h de segunda.

As equipes seguiram as pistas informadas pelos familiares e localizaram pai e filho perdidos. Segundo eles, o combustível do barco em que estavam teria acabado e ambos ficaram à deriva no Rio do Sul. Sem ter como voltar, acabaram tendo que passar a noite na embarcação. Após o resgate, os dois foram avaliados e liberados pelos bombeiros.

Sobre embarcações, o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) recomenda cautela à população. “É importante que mantenham a manutenção em dia, assim como a análise do combustível”, pontua.

Em caso de emergência, basta entrar em contato com os bombeiros através da Central 193.