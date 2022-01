Pai é preso acusado de estuprar filha de 10 anos em cidade da Bahia

Um homem de 36 anos foi preso na quinta-feira (20) acusado de estuprar a filha de 10 anos na cidade de Elísio Medrado, na Bahia. Ele já respondia por lesão corporal e violência doméstica, segundo a Polícia Civil.

Em depoimento, o suspeito negou as acusações. Ele passou por exame de corpo de delito e ficou preso.

As investigações da polícia começaram após denúncia do Conselho Tutelar da cidade, no final do ano passado.

A polícia diz que ouviu testemunhas e coletou provas, que não foram explicitadas. Com base nisso, pediu a prisão, acatada pela Justiça.