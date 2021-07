Pai é preso por abandono de incapaz por deixar filhos de 6 e 8 anos sós em casa

Um pai foi preso por abandono de incapaz por deixas dois filhos de seis e oito anos sozinhos em casa na cidade de Baixa Grande.

A 98ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Ipirá) foi até o local com apoio do Conselho Tutelar nesta quarta-feira (28). Além de encontrarem as crianças sós, os agentes também localizaram armas na casa.

A PM e o Conselho Tutelar foram até lá após denúncias de que constantemente as crianças eram deixadas sozinhas, o que foi confirmado. A criança mais velha estava segurando um facão quando a PM chegou.

Segundo o major Márcio Mazza Espírito Santo, comandante da unidade, quatro espingardas de fabricação artesanal carregadas e pólvora, chumbo e espoletas foram achados na casa, todas em locais de fácil acesso.

(Foto: Reprodução)

Com isso, o pai foi localizado nas proximidades, preso pela PM e levado para a delegacia da cidade, onde foi autuado por posse ilegal de arma e omissão de cautela.

“Também recebemos a informação de que ele colocava os filhos para pedir nas ruas, vamos investigar o caso", diz a delegada Marcela Maria Sales Abreu, titular da unidade.

As crianças foram entregues à mãe e vão receber acompanhamento do Conselho Tutelar.