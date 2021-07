Pai é preso por estuprar filha e enteada na Bahia

Um homem que não teve a identidade divulgada, acusado de estuprar sua filha, de 11 anos, e sua enteada, de 9, foi preso na última quinta-feira (15), na cidade de Entre Rios, após cumprimento de mandado de prisão pela Delegacia Territorial do município. As crianças foram entregues ao conselho tutelar.

“Ele já vinha abusando dessas crianças há mais de quatro anos. Recebemos uma denúncia anônima. Conseguimos tirar as menores da guarda dele. As garotas relataram com detalhes como aconteciam os abusos”, explicou o delegado Luis Enock.

Outra familiar também contou em depoimento como eram realizados os abusos. Ele foi encaminhado para a DT de Entre Rios, onde o mandado de prisão foi cumprido. Ele segue à disposição da Justiça.