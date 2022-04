Pai é preso por suspeita de abusar sexualmente de suas três filhas no Ceará

Um homem de 41 anos, suspeito de estupros de vulneráveis contra suas três filhas, foi preso nessa terça-feira (5) no município de Trairi, interior do Ceará. As vítimas, atualmente, tem idades de 12, 14 e 19 anos. Segundo informações policiais, a vítima mais velha era abusada desde os 13 anos de idade.

A Delegacia Municipal de Trairi tomou conhecimento do caso em março deste ano, quando uma das meninas, uma adolescente de 14 anos, apresentou um comportamento atípico na escola. Na ocasião, ela comentou com uma professora que seu pai costumava tocá-la. Com os detalhes do caso, a mãe da menina e o Conselho Tutelar da região foram acionados e procuraram as autoridades policiais para noticiar o crime.

Durante a investigação, os policiais identificaram ainda que o pai cometia o mesmo crime com as outras duas filhas do casal, sendo uma 12 anos e outra de 19, que relatou ter sofrido abusos quando ainda era adolescente.

Diante dos detalhes, a PC-CE entrou com um pedido de prisão. Com a decisão judicial em mãos, na terça-feira, o homem foi localizado em sua residência, na zona rural de Trairi. Depois de capturado, o suspeito foi levado à unidade policial, onde se encontra à disposição do Poder Judiciário.

Neste momento, as meninas seguem sendo acompanhadas pelo Conselho Tutelar da região e passam por acompanhamento psicológico. A polícia não identificou o suspeito para não expor as vítimas.