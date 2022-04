Pai é preso sob suspeita de estuprar filhas de 12 e 15 anos; ele também batia nas garotas

Um homem de 41 anos foi preso em Tabocas do Brejo Velho sob suspeita de estuprar suas duas filhas adolescentes. A prisão aconteceu nesta terça-feira (19).

Segundo investigação da Polícia Civil, que investiga o caso, as garotas têm 12 e 15 anos. Elas, que moravam sozinhas com o pai, fugiam de casa frequentemente, para escapar de agressões físicas e das situações de abuso.

“Apuramos que ele também agredia as garotas e solicitamos a ordem judicial, no plantão da sexta-feira”, pontuou o delegado Paulo Victor Magalhães, que revelou que as investigações foram iniciadas a partir de uma denúncia realizada por representantes do Conselho Tutelar, na última quinta-feira.

Além de ser acusado de abusar das filhas, o homem também já acumula prisões por furto. Agora, ele vai responder por estupro de vulnerável. Já as vítimas foram encaminhadas para atendimento psicossocial, enquanto o criminoso deve seguir para o sistema prisional.