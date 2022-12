Pai é suspeito de assassinar quatro filhos dentro de casa

Quatro crianças foram assassinadas dentro de uma casa na região metropolitana de Porto Alegre. O principal suspeito é o pai, um homem de 29 anos, que acabou sendo preso nesta quarta-feira (14), após fugir para um hotel próximo ao local do crime.

De acordo com a Polícia Militar, as crianças foram deixadas pela mãe na casa da avó paterna e saiu para trabalhar. A mulher, de 26 anos, ao chegar para buscar as crianças após o trabalho, recebeu a informação que as três meninas, de 10, 5 e 4 anos, além do menino de 8, foram mortos com golpes de faca e asfixiados.

Ela precisou ser sedada pelos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) devido ao choque, segundo informações do UOL. A motivação do crime ainda está sendo investigada pela Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (Dphpp).

A mãe das crianças já tinha procurado a polícia há alguns meses devido a uma briga que teve com o ex-companheiro, de quem se separou em agosto após diversas brigas e desentendimentos.

No dia 25 de setembro, ele arrastou a ex-mulher pela rua e a ameaçou com uma faca. O suspeito de ter matado os filhos já tinha uma medida protetiva contra a ex-companheira e é usuário de drogas.