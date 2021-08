Pai encontra filho dentro de sofá após mais de 10 horas de seu desaparecimento

Na madrugada desta sexta-feira, 20, Yan Lucas Santos de Sousa, 10, foi encontrado pelo pai dentro do sofá-cama na residência em que moram, em Itoupava Norte, Santa Catarina, após ficar mais de dez horas desaparecido. O menino tinha deixado um bilhete para o pai, Ataíldes da Mata Santos, informando que tinha fugido de casa.

De acordo com o portal Extra, além da Polícia Militar ter sido acionada pelo pai do menino, auxiliando nas buscas, Ataíldes também entrou em contato com a escola do filho, mas foi informado que ele não estava na unidade. Ainda, publicações foram feitas nas redes socias a fim de que mais pessoas tomassem conhecimento do desaparecimento e ajudassem.

O motivo da suposta “fuga”, segundo o bilhete deixado, era que o pai cobrava que o menino fizesse as tarefas escolares. Após as mais de 10 horas de angústia, Yan foi encontrado após Ataíldes escutar um barulho que vinha do sofá-cama durante a madrugada. Ao verificar o móvel, ele encontrou o filho dormindo.

"Ele está bem, estamos conversando. Yan tem 10 anos. É um menino carinhoso, acredito que foi somente uma 'peraltice' de criança. Agradeço a todos que me ajudaram a procurar meu filho", explicou Ataíldes.