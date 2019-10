Pai fere filha adolescente com faca após menina pegar celular na Federação

Uma adolescente de 13 anos foi ferida com uma faca pelo próprio pai, identificado como Idelmário Souza Guedes, na noite desta quarta-feira (16), no bairro da Federação, em Salvador. Ferida no dedo, a menina foi socorrida pelo próprio Idelmário até o Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internada.

No posto policial, a mãe da garota, Marília Marques Guedes, informou que a filha “estava manuseando o aparelho celular” e, quando foi devolver, foi agredida. “A adolescente estava em casa com pai e a mãe quando foi lesionada na mão esquerda com uma faca, de repente”, diz o boletim de ocorrência.

À polícia, a esposa informou ainda que Idelmário “não é usuário de drogas e, no momento, não fazia o uso de bebidas”. A família, que mora na região da Federação, não foi encontrada para comentar o caso, que está registrado na Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca).