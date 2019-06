Pai mata filho de 4 anos e se suicida por não aceitar fim de casamento

Um garoto de 4 anos foi morto pelo pai, que tirou a própria vida em seguida, na madrugada do domingo, em Piraquara, na Grande Curitiba. Neri da Rosa, 37 anos, não aceitava o fim da relação com a mãe de Davi Gabriel Franco da Rosa, segundo a polícia. O menino foi esganado no quarto enquanto dormia. Neri deixou um bilhete indicando que o crime era motivado por vingança contra sua ex, mãe do menino.

Menino estava dormindo quando foi esganado pelo pai (Foto: Divulgação)

A mãe de Davi usou as redes sociais para lamentar a morte do garoto, afirmando que sua vida "perdeu todo sentido". "A minha vida perdeu todo sentido, você está nos braços de Deus, meu anjo. Deus vai dar forças pra eu sobreviver sem ouvir você me chamar de 'mamãe minha lindona'", escreveu em uma publicação. Em outra postagem, ela lembrou do amor do filho pela música. "O que vou fazer sem meu roqueirinho, marrentinho e cheio de argumentos pra ganhar a mamãe? Fiz, meu amor, por você o que me foi possível, não deu tempo de ganhar a tão sonhada guitarra né, mas vai tocar no céu meu amor, com todos os instrumentos e uma orquestra de anjos para te acompanhar. A mamãe vai ficar bem, vou ser sempre sua lindona, sua princesa, porque era assim que você me chamava. E você vai ser por todos os dias da minha vida o meu amor, meu príncipe, meu bebê, meu 'doce de jiló', meu coração.Te amo e olhe por mim aí de cima que um dia estarei novamente com você nos meus braços".

Separado há seis meses da mulher, Neri estava enfrentando depressão, de acordo com familiares. Na carta deixada por ele, o homem fala que queria ver a ex sofrer. “Pelo pouco que a gente apurou ali, tinha uma carta em cima da cama, meio que uma carta de despedida, ele alegando que não estava feliz com o término do relacionamento. Então se vislumbra que ele cometeu isso porque tinha a ver com o relacionamento dele”, afirmou o tenente Renan ao Ric Mais.

O superintendente da Polícia Civil Job Freitas afirmou que Neri já tinha ameaçado a ex. “Ele já sabia através de pessoas que ela teria uma outra pessoa. E queria pegar os dois juntos. Mas ela falou que o cara era forte, não tinha medo dele e estaria disposto a encará-lo se fosse necessário”, disse. A carta tem cerca de 20 páginas e segundo o policial Davi é mencionado apenas no final. “Nós dois trouxas (ele e o filho) esperando por você e você só alegria, felicidade, prazer, tardes maravilhosas. Espero que tenham sido boas porque jamais terá isso (novamente). Falei que ia acabar desgraçando a vida de sua família”, afirma.

O velório de Davi aconteceu na manhã desta segunda-feira (17) no Cemitério Jardim Guabirotuba.