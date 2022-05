Pai mata filho no Dia das Mães e depois se mata em SP

Um homem de 40 anos matou o filho de 10 anos e cometeu suicídio em seguida, na Zona Norte de São Paulo, neste domingo (8).

Segundo a Polícia Militar, o autor do crime, Jhoathan João Pelepenko, era separado da mãe da criança e estava hospedado em um hotel, onde matou o menino.

Jhoathan Pelepenko é morador da cidade de Marau, no Rio Grande do Sul, e estava em São Paulo para visitar Johan Nijou Pelepenko.

Os dois corpos foram encontrados no quarto com marcas de disparos na cabeça.

Recentemente, Pelepenko havia participado de uma audiência virtual na Justiça onde teve o pedido para ficar 1 ano com a criança indeferido pela Justiça. O juiz do caso determinou a guarda compartilhada da criança e também estabeleceu períodos de visita do pai.

Segundo a defesa da mãe, o pai nunca teve comportamento violento que justificasse o crime. Desde 2013, estava separado da ex-mulher.

O caso foi registrado como homicídio e suicídio no 73º DP (Jaçanã) e encaminhado para investigação do 39º DP, na Vila Gustavo.

Centro de Valorização da Vida

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.