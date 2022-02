Pai pede que filha bata em outra criança após briga em condomínio de Salvador

Um desentendimento entre crianças causou uma confusão no condomínio de classe média Villa Privilege, no bairro da Vila Laura, em Salvador, no último domingo (13). O grupo estava próximo à quadra quando duas das crianças, de 11 anos, se desentenderam. O pai de uma delas viu a cena e decidiu tirar satisfação com o menino que teria batido na sua filha.

Segundo uma moradora do prédio, que preferiu não se identificar, a mãe da menina também viu pela janela e desceu com o marido para saber o que estava acontecendo. Ao chegar ao local, o pai da menina tirou satisfação com o menino, obrigando a filha a bater no rosto dele.

Moradores gravaram a confusão e, nas imagens, é possível ver que o pai está enfrentando o menino. "Desconta. Quem vai apanhar é você. Na cara, na cara dele", diz o pai à filha.

Em outro momento do vídeo, o homem pede para que o menino chame o pai e afirma: "Chame o seu pai para eu bater nele também". Logo, em seguida, ele diz para a criança: "Viado é seu pai e puta é sua mãe". Nas imagens, que não foram usadas pela reportagem para não expor os menores, é possível ver muitas crianças no local, observando a confusão.

O pai da outra criança chegou para conversar com o homem que gritava com o seu filho, e outros adultos tiveram que segurar os dois para evitar uma outra briga. Nesse momento, as crianças envolvidas começam a chorar e pedem para que os pais parem com a discussão.

O condomínio divulgou uma nota, lamentando o episódio. "Nós repudiamos toda e qualquer espécie de violência verbal ou física, especialmente, praticada na presença de crianças, que precisam crescer aprendendo a resolver os problemas por meio do diálogo e do bom senso e, para tanto, necessitam de bons exemplos", diz o comunicado.

O condomínio também recomendou aos pais que não se dirijam aos filhos dos outros moradores para tirar satisfação: "Pais devem se entender com os outros pais, pois, todos são adultos". O Villa Privilege também se colocou à disposição para buscar junto aos moradores uma solução pacífica, se assim for possível e desejado pelas partes.

O CORREIO não conseguiu contato com o pai da criança, mas em conversa com a TV Bahia ele disse que pediu desculpas à família envolvida.