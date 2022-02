Painéis do Bonfim são entregues após seis meses de reforma; veja como ficou

Quanto vale a história? Qual o preço da arte? Para os restauradores que trabalharam por seis meses na recuperação dos painéis de azulejos portugueses da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim, em Salvador, o preço foi muitas horas debruçados sobre as peças para recuperar cada milímetro desgastado. Já a recompensa foram os olhares e os sorrisos de quem pode ver o resultado, entregue nesta sexta-feira (11).

Os painéis de azulejos portugueses da igreja do Bonfim tem 2,3 mil peças, nos dois corredores laterais do templo. Os que ficam no corredor direito começaram a ser restaurados em agosto de 2021, depois que uma emenda parlamentar garantiu o recurso de R$ 520 mil para atender ao pedido da comunidade. Os pisos do cancelo da capela-mor e o arco do cruzeiro também foram requalificados.

A empresa que venceu o processo de licitação, a construtora Pentágono, executou o serviço por R$ 360 mil, o restante do dinheiro está sendo usado para outras melhorias na igreja, como o reparo de uma parte do telhado que está infestada de cupins. A fachada do templo começou a ser pintada depois que um empresário doou a tinta e a prefeitura ofereceu a mão de obra. O serviço está sendo executado pela Secretaria Municipal de Manutenção (Seman).

O prefeito Bruno Reis (DEM) destacou a importância do cuidado com um dos principais pontos turísticos de Salvador. "Sabemos da importância desse templo, essa igreja é principal símbolo de fé da nossa cidade e também o principal ponto de visitação. Nós, baianos, visitamos com frequência, eu venho pedir proteção e sabedoria. E é com muita alegria que hoje a prefeitura inaugura mais uma etapa de restauração da Igreja do Bonfim", disse.

(Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO) (Arisson Marinho/CORREIO)

Os painéis foram instalados no século XIX e narraram passagens bíblicas, como se fosse um quadro formado por quebra-cabeça. Foram 12 anos sem reforma. Como eles ficam no corredor direito, que leva à Sala dos Milagres, local com grande apelo religioso e turístico, estavam bastante desgastados pelo vai e veem do público.



Alguns azulejos apresentavam pequenas avarias, mas a maioria estava com arranhões profundos e com a pintura danificada. Na parede direita, um painel inteiro já havia quase desaparecido. Uma imagem que os turistas nem conseguem imaginar. O secretário municipal de Cultura e Turismo (Secult), Fábio Mota, destacou a importância do local.

"A igreja do Bonfim tem uma importância histórica e turística da cidade. A igreja é um dos principais pontos de turismo de Salvador, então, essa recuperação qualifica o destino de turismo", explicou.