Painéis exibirão pessoas desaparecidas nas estações de metrô em Salvador

A partir da próxima segunda-feira (10) fotos e informações de pessoas desaparecidas serão exibidas nos painéis eletrônicos das estações e dos metrôs em Salvador. A campanha de divulgação de imagens e vídeos é uma parceria entre a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), e a CCR Metrô Bahia para auxiliar na localização de pessoas que desapareceram.

As imagens serão divulgadas a partir do registro do desaparecimento na DPP, que pode ser feito na unidade especializada, localizada na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Pituba. “Quem identificar uma das vítimas, pode entrar em contato por meio do WhatsApp da delegacia 71 99631-6538 ou do Disque Denúncia, pelo número 181”, informou a titular da DPP, delegada Marta Nunes.



Ainda segundo a delegada, o local de grande circulação ajudará a unidade especializada na localização dos desaparecidos. “Por serem pontos de intensa circulação de pessoas, as chances de localizar um desaparecido, cuja imagem está sendo exibida nas estações de metrô, aumentam”, ressalta.



O Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas tem um grande fluxo de passageiros, transportando cerca de 340 mil pessoas por dia. “Essa intensa movimentação nas estações e trens pode ser fundamental para ajudar na localização de pessoas desaparecidas. Estamos à disposição da sociedade e parceiros para colaborar com o que for possível no apoio e visibilidade a esse trabalho tão importante”, completa o gerente de Atendimento da CCR Metrô Bahia, Leonardo Balbino.



Nova Lapa

Em agosto, essa mesma campanha foi lançada na Estação Nova Lapa, em alusão ao Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos. “Compartilhamos os casos mais difíceis. Até então, não localizamos nenhum deles, mas, em decorrência da ampla divulgação na Lapa, várias informações chegaram para a gente, auxiliando nas apurações”, destacou Marta Nunes.

A titular da DPP, delegada Marta Nunes, e o gerente de Atendimento da CCR Metrô Bahia, Leonardo Balbino, concederão entrevista coletiva na Estação Rodoviária de Metrô, às 8h de segunda-feira (10), para explicar mais detalhes sobre a campanha.