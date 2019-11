Painel de Siron Franco no Dique, cujas peças foram roubadas, poderá ser recuperado

(Divulgação)

Parte da obra de Siron Franco antes de ser totalmente vandalizada

O painel do artista goiano Siron Franco, instalado num paredão próximo ao Dique do Tororó, que teve a última de suas 450 peças roubadas em 2013, poderá ser reconstruído. O presidente da Fundação Gregório de Mattos, Fernando Guerreiro, vai aproveitar a passagem do artista pela capital baiana - onde ele vem inaugurar a exposição Miragens, na Galeria Paulo Darzé, no próximo dia 12 - para conversar com ele sobre a possibilidade de recuperação do painel. A obra, que reproduzia em alumínio fundido pinturas rupestres, foi um presente do artista à cidade quando esta completou 454 anos de Salvador. Siron Franco já havia sinalizado o seu desejo de refazer a obra, já que ainda possui as matrizes das peças. Vamos torcer.

Exposição de Siron Franco na Paulo Darzé fica em cartaz até 13 de dezembro

Festa gourmet

Dono de duas estrelas no Guia Michelin, o chef francês, Jean-Rémi Caillon foi ovacionado pelos comensais na noite da última terça-feira quando pilotou a cozinha do restaurante Amado, apresentando o menu do seu restaurante Le Kintessence, que fica em Courchevel, na França. O francês veio a Salvador a convite do colega Edinho Engel.

Edinho Engel recebeu Jean-Rémi Caillon no Amado

Pero no mucho

Sempre resistente a sua exposição, seja na TV ou em veículos digitais, Maria Bethânia se rendeu às redes sociais. Não foi uma decisão pessoal, a artista foi convencida pela sua equipe de trabalho que não dava mais para ficar de fora das novas tecnologias. “Não dava mais pra segurar”, declarou a cantora ao abrir um perfil profissional no instagram (@mariabethâniaoficial) que já na primeira semana ganhou mais de 50 mil. A decisão, no entanto, não vai alterar a rotina da artista que terá sua conta administrada por sua equipe.

Equipe de Maria Bethânia convenceu cantora a abrir conta no Instagram

Sommelier diplomado

Regulamentada em 2011, a profissão de sommelier está em alta. De olho nessa nova carreira, a Gran Cru firmou parceria com a Somm Academy - única instituição do Brasil licenciada ISG (International Sommelier Guild) - e realiza, a partir do dia 18 de novembro, o curso de Formação de Sommelier Internacional Nível 1, na sua loja da Bahia Marina. O curso contará com oito aulas, cada uma com três horas de duração, das 19h às 22h.

Manoel Beato, do Fasano, é um dos mais respeitados sommeliers do país

Balada vintage

Quatro entusiastas da cultura e entretenimento da Bahia, Keka Oxóssi, Nino Nogueira, Débora Léia e Marco King, uniram o conceito de suas marcas - Festa Benditos e a Boate Zouk Santana - e juntos criaram o evento Bendito Zouk, que será realizado na quinta, dia 7 de novembro, a partir das 20h, no espaço Nino Nogueira Decor, no Rio Vermelho. A proposta do evento, que será animada pelo DJ Telefunksoul, é reunir moda, arte, gastronomia, música e dança.



Festa inusitada

Já pensou numa balada secreta na Praça de Alimentação de um grande centro de compras da cidade? Essa é a ideia da The Secret, agito comandado pela Concept Content e Oquei Entretenimento no dia 8 de novembro, às 23h, no Shopping da Bahia. O set list tem os DJs Soldera, Rodrigo Bouzon, Costæd e Victor Alencar. O agito está previsto para durar até 5h da manhã.

DJ Soldera vai tocar na praça de alimentação do Shopping Salvador

Registros de Cuba

Jornalista e fotógrafo, o baiano Rodrigo Sombra, que no primeiro semestre deste ano, inaugurou exposição em São Paulo, apresenta hoje, na capital paulista, o livro Insular Night: Invisible Gardens. A obra, que saiu pela editora britânica Paper Journal, foi selecionada entre os 10 destaques do ano da revista Zum. ganha noite de autógrafos no Instituto Moreira Salles (IMS), na capital paulista, com direito a uma prosa com o autor O livro de fotografias aborda a vida urbana da Cuba contemporânea, voltando-se sobretudo aos efeitos contraditórios da presença estrangeira na ilha.

O baiano Rodrigo Sombra está radicado em São Paulo

Dança e esporte

Em turnê pelo Brasil, a companhia italiana Kataklò Athletic Dance Theatre - grupo que promove a união de dança e esporte – chega ao Teatro Castro Alves no próximo dia 12, às 20h30, para uma única apresentação do espetáculo Eureka, inédito no Brasil e interpretado por atletas-bailarinos. Fundada em 1995, a companhia é dirigida por Giulia Staccioli, diretora artística, coreógrafa e fundadora de Kataklò, além de atleta olímpica de ginástica rítmica.

(Foto:Carla Falconetti/Divulgação)

Companhia italiana Kataklô inclui Salvador na turnê brasileira

Vem verão

A Bilbao vai apresentar a coleção de verão 2019 em evento para convidados no próximo dia 6, às 19h, na Av. Sabino Silva, 942, no Jardim Apipema. A produção da festa é do agitador Ginno Larry, que vai reunir na passarela os modelos baianos Felipe Barreto, Yan Moraes, Rodrigo Caracas e Rômulo Romano, que estampam a atual campanha da loja fotografada por Sergio Reis.