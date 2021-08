Pais de MC Kevin se revoltam após novo depoimento sobre morte do funkeiro: 'Malditos'

Os pais do funkeiro MC Kevin foram até as redes sociais para mostrar sua revolta após um novo depoimento divulgado pelo "Domingo Espetacular", da TV Record, sugerir que o artista foi "incentivado a mudar de andar" e não recebeu "ajuda quando pediu socorro". O cantor morreu em 16 de maio após cair da janela de um hotel no Rio de Janeiro.

Por meio dos stories, no Instagram, Agnaldo Bueno, pai do cantor, declarou que tinha certeza que o filho não tinha pulado.

"Meu filho jamais teria pulado se não fosse incentivado! Que a Justiça de Deus seja feita!", escreveu Agnaldo, e publicou uma série de vídeos ao lado do filho declarando amá-lo.

Já a mãe de Kevin, Valquíria Nascimento, acusou a garota de programa, Beatriz Dominguez, e MC KV e Jhonatas — citados pela nova testemunha como envolvidos na morte do funkeiro — pelos depoimentos mentirosos à polícia.

"Bando de filho da put* mentiroso, tá todos mentindo. Meu filho foi uma vítima. Ele aí era o único de coração puro. O resto tudo falso, mentirosos, mas Deus tudo vê e à Justiça vai ser feita. Mataram ele, judas desgraçados, malditos. Nada vai trazer ele de volta, mas isso não vai ficar [para] à Justiça de Deus, tá? Aí, eu perdi meu filho por muitas pessoas malditas. Tá todo mundo mentindo, isso sim. Um joga pro outro e, na verdade, é tudo culpado. Desgraçados, agora eu vou atrás de cada. Ninguém vai ter paz. Ninguém, malditos", detonou.

Ela declarou que irá lutar até o último dia de vida para que os envolvidos na morte de MC Kevin sejam punidos pela Justiça.

"Eu não tenho paz [e] agora vocês não vão mais ter paz também. Vou atrás de vocês tudo, pode esperar. Certeza, malditos, isso não vai ficar assim, não. E eu aqui a besta não vendo nada, pois agora eu vi e eu vou até o inferno atrás, pode esperar. Não sou trouxa de ninguém e olha bem o que estou falando. Meu filho não era santo, não, mas ele não era ruim. Tinha um coração tão grande que não viu os lixos de pessoas que andava atrás dele. Lixo de pessoas, isso que vocês são todo mundo que tava lá vendo o menino pedindo ajuda e não fez nada. Ainda fala que é irmão, amigo, são um bando de filho da put*, maldito", vociferou.

Valquíria encerrou sua manifestação com um vídeo de Kevin cantando e pediu perdão por não ter estado na sacada do hotel no Rio de Janeiro para atender o seu pedido de socorro.

"Eu vou estar aqui até o último dia pra te defender. Eu sei que você e uma das melhores pessoas do mundo. Eu te amo. Me perdoa por não estar lá na hora que você pediu ajuda", finalizou.

Novo depoimento

Em entrevista a atração dominical da Record, o cantor português Fernando Dimmy Jr contou ter ficado hospedado num hotel em frente ao local onde Kevin e seus amigos estavam e afirmou ter presenciado todo o desenrolar da trágica morte do funkeiro.

"Sim, exatamente. Eu confirmo que vi a queda do MC Kevin. Foi uma mera coincidência eu estar no hotel ao lado de MC Kevin. Pois eu não sabia da presença dele naquela cidade [no Rio de Janeiro]", garantiu.

A nova testemunha do caso detalhou que MC VK ouviu pedidos de socorro de Kevin quando estava pendurado no parapeito. Entretanto, não agiu para ajudar o cantor e o acidente aconteceu na sequência.

"Sim, eu entendi, porque ele gritou mesmo, que deu para ouvir onde eu estava. Ele disse "me ajuda, me ajuda!". Então, mesmo assim, o VK parece que estava a incentivar ele para ir para o andar de baixo ou largar. Depois de ter gritado e não ter conseguido ficar apoiado no parapeito da varanda, ele já quando estava a cair, ele [VK] antes deu um chute, como se fosse um chute no parapeito. Ele [Kevin] foi se distanciando um pouco do edifício. Foi aí quando eu dei conta daquilo que estava acontecer, que ele estava realmente a cair, que ninguém estava a ajudar. Eu fui pegar meu celular para ver se dava para apanhar uma parte em que assim eu podia muito bem fazer a publicação disso sem ter de me expor. Então, foi quando eu peguei o celular, foi muito tarde. Nós ouvimos um pequeno estrondo como se fosse um 'puff'", relatou.