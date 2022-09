Pais de Thiago Brennand pediram para excluir filho do testamento após ameaças

Após várias denúncias contra Thiago Brennand Fernandes Vieira, de 42 anos, por estupro e ter ameaçado várias mulheres que se relacionou, o empresário José Aércio Fernandes Vieira, de 82 anos, atualizou o seu testamento e registrou, em cartório, seu receio de ser encontrado morto de forma suspeita.

Segundo informações do site Folha de S. Paulo, José Aércio expôs que recebeu vários e-mails com ameaças e que o autor seria Thiago Brennand, um dos seus cinco filhos. O medo de morrer por algum incidente causado pelo herdeiro fez com que ele registrasse uma manifestação na intenção de desertar o filho.

O documento, que foi registrado no 8° Tabelionato de Notas do Recife, está em poder do Ministério Público de São Paulo na investigação dos possíveis crimes sexuais que Thiago teria cometido contra diversas mulheres.

Além do idoso de 82 anos, a mãe de Brennand, Joana Fernandes Vieira, também registrou um documento parecido, manifestando o seu desejo de deserdar o filho. Entre um dos motivos foi a 'absoluta inexistência de qualquer afinidade'. Além disso, ela reitera que ele é bastante agressivo, o que provocou na família "insuportável nível de sofrimento".

Thiago chegou a chamar sua própria mãe de "Goebbels", sobrenome do ministro da propaganda de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. A fortuna de Brennand, segundo os advogados da família, é estimada em mais de R$ 200 milhões, incluindo arsenal de mais de 50 armas, carros de luxo e propriedades de luxo em São Paulo. Vale lembrar que o empresário está fora do país após as diversas acusações.