País vizinho da Rússia, Finlândia anuncia intenção de se juntar à Otan

O presidente e a primeira-ministra da Finlândia anunciaram neste domingo (15) que o país pretende se inscrever na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), o que vai permitir que a aliança militar ocidental tenha uma expansão em meio à guerra da Rússia com a Ucrânia.

O anúncio foi feito em coletiva em Helsinque por Sauli Niinisto e Sanna Marin. Niinisto classificou o dia de histórico. "Uma nova era começa", afirmou.

O Parlamento finlandês deve aprovar a decisão nos próximos dias e então um pedido formal de adesão será enviado à sede da Otan em Bruxelas.

Diplomatas de destaque da Otan se reúnem hoje em Berlim, na Alemanha, para discutir mais apoio à Ucrânia durante a guerra, além dos movimentos da Finlândia e Suécia, entre outros, para entrar na aliança.

Na sexta, o presidente russo, Vladimir Putin, disse ver "possíveis ameaças à segurança" da Rússia caso Finlândia, que é um país vizinho ao seu, e Suécia entrem na Otan. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, se posicionou contrário à medida. Mesmo com a Turquia sendo parte da Otan, Erdogan é próximo de Putin.