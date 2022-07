Palacete do Tira-chapéu será reaberto em janeiro de 2023

Quando o verão chegar, baianos e turistas terão mais um motivo para passear pela Rua Chile, no Centro Histórico de Salvador. A partir de janeiro de 2023, o Palacete Tira-Chapéu - imponente prédio em estilo eclético construído em 1917 – abrirá suas suntuosas portas ao público com mais de uma dezena de espaços voltados para pequenas operações de restaurantes (da Bahia e de São Paulo) que serão instalados nos dois salões principais do andar térreo. Os Salões Chile e Da Ajuda, ambos com acesso às ruas que levam seus respectivos nomes.

O imóvel, que há mais de um ano vem passando por um criterioso processo de restauro, realizado pela Elysium Sociedade Cultural, sob o patrocínio da operadora de cartões de crédito Elo, através da Lei Rouanet, será reaberto em etapas. Os dois andares superiores ainda necessitam de mais tempo para que as obras sejam concluídas devido à quantidade de delicados elementos existentes, como pinturas e afrescos, que requerem mais tempo e dedicação da equipe de restauração.

Nesta primeira fase, o investimento é de cerca de R$ 20 milhões, segundo declarou o empresário Antonio Mazzafera, da Fera Investimentos, durante coletiva de imprensa, realizada no imóvel em obras, nesta quarta-feira (13), que contou com a participação da equipe da empresa responsável pela reforma.

Com toda a fachada e telhado concluídos, as obras do palacete agora entram num nova fase que inclui o trato meticuloso dos elementos decorativos existentes, além da recuperação de pinturas, forros, revestimentos de paredes e pisos.

Quando estiver com os andares superiores totalmente concluídas, o Palacete Tira-Chapéu se tornará um grande centro gastronômico com restaurantes estrelados, áreas para eventos, e para exposições de novos artistas, além de um café-teatro.

Mazzafera não quis dar detalhes sobre a curadoria para ocupação dos espaços, mas deixou escapar que este trabalho será realizado por uma empresa paulista de operações de restaurantes que vai gerir o negócio.

Restauro

Quem olha para o teto percebe que os forros de madeira foram retirados. Segundo o arquiteto Marcelo Safadi, que coordena a equipe da Elysium, esse procedimento foi feito em todo o pavimento térreo para o seu restauro e para viabilizar as obras de reforço estrutural do edifício que estava comprometido. “Após a finalização desta etapa, os forros serão recolocados, restaurados e com os desenhos originais”, diz.

De acordo com Mazzafera, ainda não há previsão de conclusão total das obras. “Não podemos fixar prazos porque restauro é um trabalho delicado e que surpreende todo o dia com novas descobertas”, explica. Um destes achados foi o mosaico do piso do andar térreo que estava coberto por um revestimento sintético com várias demãos de tinta preta e cola.

“Ao longo deste tempo em que estamos aqui temos feito descobertas incríveis como os desenhos das pinturas das paredes; tetos, que estavam cobertos por diversas camadas de tinta; escadas de madeira; etc. E isso tudo tem que ser recuperado cuidadosamente na ponta do estilete pelos nossos restauradores”, afirma Wolney Unes, diretor-técnico da empresa.

Para Mazzafera, cujo fundo de investimentos que comanda é dono do Fera Palace Hotel, de um estacionamento com mais de 300 vagas, e que em breve vai lançar um residencial na Rua Chile, a proposta do grupo que lidera, que já possui mais de uma centena de imóveis na região, é resgatar os tempos áureos da rua que, dos anos 1930 aos anos 1960, foi um centro sofisticado de compras e lazer frequentado pela sociedade baiana na época.

“A ideia de abrir o palacete gradualmente é uma forma também de atrair as pessoas para a Rua Chile, de movimentar a cena local com boas opções de comida e de lazer”, diz o empresário ressaltando que, ao contrário do que a maioria dos baianos pensa, o centro histórico é seguro e tem estacionamento. “Quando começamos a investir aqui pensamos logo em fazer o estacionamento que hoje atende não apenas ao Fera Palace como aos demais empreendimentos da região”, completa.

Exposição

É para contar as passagens mais interessantes dessa história, a Elysium e a Fera Investimentos, montaram uma exposição, batizada de Rua Chile e o Palacete Tira-Chapéu – 120 anos de História, que está aberta ao público, com entrada franca, a partir de hoje até o dia 11 de agosto.

A mostra reúne painéis com os episódios significativos em torno da rua famosa; ressalta a importância do Palacete Tira-Chapéu nesse contexto; o perfil do arquiteto Rossi Baptista, responsável pelo projeto do prédio; além das perspectivas da atual revitalização pela qual passa o Centro Histórico de Salvador.

Os visitantes também vão conhecer alguns dos achados do restauro até aqui, e experimentar o passado dando uma volta no Salão Chile, um dos mais importantes do Palacete e onde funcionou a antiga Farmácia Chile. A exposição pode ser visita da de segunda a sexta das 9h às 12h, e das 14h às 17h, e aos sábados das 9h às 12h.

Sobre o Palacete Tira-Chapéu

O Palacete Tira Chapéu, projetado pelo arquiteto italiano Rossi Baptista em 1914 e inaugurado em 1917, é um dos poucos remanescentes do estilo eclético em Salvador, com adornos que vão da arquitetura barroca ao estilo clássico.

O prédio foi concebido pelo comendador Bernardo Martins Catarino para abrigar a Associação dos Empregados do Comércio da Bahia e, ao longo dos anos, foi ocupado por empresas, clínicas e até farmácia.

Na composição da sua fachada há colunas com fustes canelados e capitéis coríntios, atlantes e esquadrias que formam uma composição bem marcada e ordenada.

No interior do edifício as misturas de referências são evidenciadas nos pilares, pisos, disposição e forma das escadas, e nos elementos decorativos em estuque nos forros e coroamento das paredes.

Um dos destaques do palacete é a biblioteca, que fica no segundo piso, e que ainda conserva belas estantes de madeira e até um piano de calda alemão da marca Essenfleder, além de belíssimos vitrais totalmente

intactos instalados sobre as belas escadas de mármore que foram revistadas com madeira que serão retiradas após a conclusão das obras.