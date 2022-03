Palácio dos Esportes é vendido por R$ 9 mi e será mais um hotel de luxo no Centro

Edifício dos anos 1930, Palácio dos Esportes será revitalizado e transformado em hotel de luxo (Carlos Santiago/@myphantomtoy)

O edifício do Palácio dos Esportes, situado na Praça Castro Alves, em Salvador, foi arrematado, na manhã de ontem, pelo valor de 9,01 milhões. O vencedor do certame foi a empresa Praia do Castelo Empreendimentos Turísticos Ltda, ligada ao Grupo Hiper Ideal. A empresa irá instalar no imóvel um empreendimento turístico, mas o projeto será apresentado no prazo de 90 dias.

“Nós estamos muito felizes, com a aquisição do imóvel, em poder contribuir para a revitalização do Centro Histórico de Salvador, uma área tão importante para a cidade. Além da valorização e do resgate do sítio histórico, o empreendimento voltado para o turismo vai ajudar no desenvolvimento socioeconômico da Bahia, gerando muitos empregos”, afirmou Geisy Fiedra Rios Pinheiro de Almeida, da Praia do Castelo Empreendimentos Turísticos.

O grupo que adquiriu, de acordo com informações do portal Alô Alô Bahia, planeja transformar o edifício em um dos melhores e mais sofisticados hotéis da cidade, para revitalizar a região ao lado de outros empreendimentos, como Hotel Fasano, Fera Palace Hotel e Palacete Tira-Chapéu, além do hotel seis estrelas que funcionará no Palácio Rio Branco, recém-adquirido pela empresa BM Varejo Empreendimentos Spe S.A, proprietária da rede hoteleira francesa BMF e também do Rosewood, em São Paulo.

Exemplar da art decó, o Palácio dos Esportes foi inaugurado em 1930, no lugar do Theatro São João (incendiado em 1923), e ocupa área de mais de 1,6 mil metros quadrados, em uma das regiões mais visitadas da capital baiana.





Carmo ganha restaurante inspirado na Costa Amalfitana

Em abril, o Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, vai ganhar um novo restaurante. Trata-se do Allê Varanda Bar, que ficará localizado em um charmoso casarão de esquina, em frente ao Museu do Mar, no Largo de Santo Antônio.

O espaço, com projeto das arquitetas Marina Cunha e Monique Cardim, será dedicado à gastronomia da costa italiana e mediterrânea. O investimento é dos empresários Paulo Gabriel, Daniel Freire, Rafael Casqueiro e Wolton Fonseca. “Teremos, no cardápio, um pouco do sabor do sul da Itália, com pratos inspirados na gastronomia da Costa Amalfitana”, garantem os sócios.

O menu é uma criação da chef Cllaudia Magalhães, formada pela Le Cordon Bleu, com experiência na Austrália e em São Paulo, e será composto por pratos diversos, como risotos, massas e frutos do mar. A casa terá capacidade para 80 pessoas e a carta de vinhos será assinada pela Vinking Wine Concept.

Genaro de Carvalho (Foto: Divulgação)

Arte e cultura

Um dos pioneiros da arte moderna na Bahia, Genaro de Carvalho terá um pouco de seu legado apresentado pela Paulo Darzé Galeria na SpArte 2022, de 6 a 10 de abril, na Fundação Bienal, no Parque do Ibirapuera. Além de pintor e desenhista, o artista fez da tapeçaria um dos seus maiores meios de expressão, sendo considerado um dos nomes mais importantes no Brasil e na arte internacional.

Cinco estrelas

O antigo hotel da Rede Concept em Salvador, no Costa Azul, em frente ao antigo Centro de Convenções, vai passar por mudanças. O projeto de retrofit em toda a fachada ficará a cargo de Ana Paula e Ana Cláudia Nonato, do escritório Dois A Arquitetura & Interiores. Ainda sem bandeira definida, o hotel, com as atualizações e reformas, subirá duas categorias, de 3 para 5 estrelas. As obras vão abranger, inclusive, a modernização nos 250 quartos, que serão equipados de forma premium. Com previsão de início em abril deste ano, as obras, que acontecerão em etapas, devem ser finalizadas em setembro de 2023.





Imóvel reformado por Sidney Quintela é destaque na Casa Vogue (Foto: Manuel Sá/divulgação)

Modo de vida

O arquiteto baiano Sidney Quintela foi um dos destaques do site Casa Vogue com o projeto de reforma de uma residência de 750m2 em Salvador. O imóvel, com 4 andares, piscina e jardim, passou por uma ampla transformação para atender as necessidades dos proprietários, um casal com três filhos adolescentes. “Mantivemos a estrutura e as fundações, mas mudamos muito a arquitetura. Optamos por um estilho mais contemporâneo, com grandes vãos e uma integração maior entre interiores e exteriores”, disse o profissional em entrevista a publicação. A obra durou dois anos e a decoração privilegiou tons sóbrios e peças ícones do design nacional, assinadas por Sergio Rodrigues e Jader Almeida.

Mobilidade

O iFood Pedal, primeiro serviço do mundo a oferecer aluguel de bicicleta exclusivo para entregadores, está chegando a Salvador. A plataforma, desde sua criação, já realizou a entrega de mais de 1 milhão de pedidos com bikes elétricas e convencionais compartilhadas, evitando a emissão de 271 toneladas de CO². A iniciativa é da iFood com a Tembici e já está presente nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e Brasília. Na capital baiana, a plataforma chega com apoio do Movimento Salvador Vai de Bike. "Essa iniciativa se alia às ações que desenvolvemos com foco no uso da bicicleta também na geração de renda e trabalho nas comunidades. Apoiarmos a adoção de bicicletas elétricas como meio de transporte viável é estratégico para a prefeitura”, destaca o presidente da Saltur e coordenador do MSVB, Isaac Edington, em entrevista ao portal Alô Alô Bahia.