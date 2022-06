Palco desaba com banda durante festa junina em cidade da Bahia

Um palco desabou durante o show de uma banda no Forró da Lua, em Ipirá, na noite da sexta-feira (24).

Na hora do acidente, o cantor Ronny Peruano estava dançando com um bailarino no centro do palco. Ainda estavam na estrutura outros músicos da banda.

Imagens mostram o momento da queda:

A festa em que aconteceu o incidente é particular. A organização informou que o acidente aconteceu, mas estão todos bem e não houve feridos.

Apesar disso, o cantor Ronny Peruano disse no Instagram que teve um machucado na perna, mas sem gravidade. Ele gravou uma série de stories comentando o fato.

"Agradecer a todo mundo que tá mandando mensagem, todo mundo tá preocupado com o ocorrido de ontem na cidade de Ipirá. Na hora que meu amigo Darley subiu no palco (...) Ele sobe pra gente fazer aquela brincadeira boa, e o palco acabou desmoronando com a gente. Foi uma situação bem constrangedora, de verdade. Acabei machucando minha perna um pouco, mas graças a Deus ninguém teve nada de grave", diz o cantor.

Ele seguiu, lamentando as pessoas que fazem piada com o episódio. "Agradeço demais o apoio de vocês. Infelizmente tem gente que faz meme, faz graça dessas coisas. Mais uma vez obrigada a preocupação de todos. Quero deixar bem claro que tá tudo bem, graças a Deus", finalizou ele, que depois de Ipirá ainda fez show em Irará.

Darley Felipe compartilhou a cena nas redes sociais. "E eu que subi no palco pra dançar e o palco abriu kkkk", escrevei. "Levantar pra viver".