Palco do Rock se despede do Carnaval com nove bandas nesta terça-feira (25)

O Palco do Rock se despede do Carnaval dos Carnavais em grande estilo. O espaço, montado nos Coqueirais de Piatã, chega ao seu último dia com atrações para o público que curte a sonoridade das guitarras distorcidas, assim como das batidas frenéticas da bateria e dos graves dos baixos.

Nesta terça-feira (25), a partir das 17h, subirão ao palco atrações como Bruma, Eletric Poison, Horda, Inner Call, Martyrdom, Midorii Kido, Oversoul, Prof. Doidão e os Aloprados e Todo Meu Ódio.

Em sua 26ª edição, o espaço já se tornou um marco no Carnaval de Salvador, reunindo baianos e turistas que são apaixonados pelo Rock and Roll. Somente este ano, 38 bandas fazem parte da programação do local.

Nesta edição, o Palco do Rock presta homenagem a André Matos, cantor, compositor, maestro, produtor e pianista brasileiro morto ano passado. André foi vocalista das bandas Viper, Angra e Shaman.

De acordo com Sandra de Cássia, organizadora do evento, o público é composto não só por baianos, mas por pessoas de diversos estados. “Com 26 anos de existência, o Palco do Rock já é um espaço definido e importante para o segmento. Recebemos aqui, por exemplo, pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte”, revelou.

