'Palhaço It brasileiro' é preso no RJ com fotos de crianças nuas e imagens satânicas

Os filmes de terror se misturavam com a realidade na mente perversa de um homem que foi preso na manhã desta terça-feira (30), em Cabo Frio (RJ), acusado de pornografia infantil. Com ele, policiais civis encontraram imagens de crianças nuas com dizeres que lembravam rituais satânicos, além de dois cadernos contendo senhas de acessos a sites de pornografia infantil.

No entanto, chamou a atenção dos policiais a presença de máscaras do palhaço IT, A Coisa, e também uma inspirada no personagem da sequência de filmes “Pânico”. Nas paredes do quarto, ameaças escritas à mão ao lado de fotos de mulheres.

Foto: Divulgação

"Mato ela, moça bonita. Ela loira", dizia ele, nos escritos, revelando suas predileções. O nome da vítima também estava escrito na parede do cômodo, em diferentes partes e locais.

Foto: Divulgação

A prisão ocorreu, de acordo com o jornal Extra, durante uma ordem judicial de busca e apreensão deferida pela Vara Criminal de Laguna, de Santa Catarina, cidade onde o suspeito já havia cometido crime semelhante.

Num primeiro momento, o suspeito não foi encontrado em casa. No entanto, a polícia conseguiu entrar no imóvel e encontrou as imagens em um cômodo da residência.

Foto: Divulgação

Após a constatação do crime, o fato foi então comunicado à autoridade policial que seguiu para o local acompanhada de uma equipe de perícia criminal. Neste momento, o suspeito apareceu na casa onde mora acompanhado de sua mãe. A polícia então deu a ordem de prisão a ele.

Além das imagens contendo pornografia infantil, os agentes apreenderam no imóvel um computador portátil, quatro pendrives e também um telefone celular. O suspeito foi encaminhado à Justiça.