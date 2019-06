Palmeiras derrota Chapecoense fora e mantém liderança da Série A

Com gols de Dudu e Marcos Rocha, o Palmeiras derrotou a Chapecoense por 2x1, neste domingo (2), na Arena Condá, no oeste de Santa Catarina, e manteve a liderança do Brasileirão. Um tropeço fora de casa teria custado ao time paulista a primeira colocação da tabela.

O Palmeiras soma 16 pontos e figura na primeira colocação mesmo sem levar em conta os pontos da vitória sobre o Botafogo, na rodada passada. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) vai julgar um possível uso equivocado do árbitro de vídeo (VAR) naquele jogo. O Atlético-MG vem logo atrás na classificação, com 15 pontos. Já a Chapecoense soma sete pontos e segue perto da zona de rebaixamento.

Everaldo, de pênalti, foi o autor do gol da equipe catarinense, o que acabou com a recente invencibilidade da defesa palmeirense, que não sofria gols há seis jogos.

Na próxima rodada, o Palmeiras recebe o Athletico-PR, sábado, às 16h30, no Allianz Parque. Na segunda-feira da semana que vem, às 20h, a Chapecoense vai ao Serra Dourada para encarar o Goiás.

O jogo

Chapecoense e Palmeiras fizeram um primeiro tempo equilibrado e a vantagem parcial do time paulista se deu muito mais pelo talento, habilidade e oportunismo de seus jogadores no momento em que as chances de gols apareceram, do que pelo volume de jogo palmeirense.

O destaque da etapa inicial ficou por conta do árbitro de vídeo. Com duas interferências, o VAR anulou um gol da Chapecoense e anotou um pênalti para o clube catarinense. Aos 10 minutos, Rildo recebeu dentro da área e completou para as redes, mas estava em posição de impedimento. Um lance difícil para o auxiliar no gramado.

O gol anulado despertou o time palmeirense, que apertou a marcação e passou a descer com perigo ao ataque. E, aos 31 minutos, chegou ao gol. Zé Rafael fez boa jogada individual, tabelou com Deyverson e, mesmo caído no gramado, conseguiu tocar para Dudu livre dentro da área. O atacante teve calma e bateu com o pé esquerdo na saída do goleiro Tiepo.

O Palmeiras não teve muito tempo para comemorar e traçar uma nova estratégia em campo. Quatro minutos depois de ficar em vantagem, numa tentativa de ajudar o setor defensivo, Deyverson saltou dentro da área e a bola tocou no braço do atacante.

O time da Chapecoense reclamou, o árbitro Rodolpho Toski, que não havia marcado o toque de mão, foi à lateral do gramado e confirmou o pênalti, após verificar o lance no monitor. No banco de reservas, até o técnico Luiz Felipe Scolari, que já fez duras críticas ao VAR, concordou com a marcação. Na cobrança do pênalti, Everaldo cobrou rasteiro no canto direito, Weverton pulou para o outro lado.

E, quando o confronto já se encaminhava para um empate justo na etapa inicial, um gol de Marcos Rocha colocou o Palmeiras novamente em vantagem. Aos 44 minutos, Dudu cobrou lateral, Felipe Melo desviou de cabeça e o lateral acertou um belo chute no ângulo de Tiepo.

No segundo tempo, a partida continuou equilibrada, mas as chances de gols rarearam. Nem Palmeiras e nem a Chapecoense tiveram espaço e inspiração para criar boas jogadas de ataque.

Nos minutos finais, a Chapecoense ainda empurrou o Palmeiras contra seu campo de defesa, mas não conseguiu passar pela melhor defesa da competição (dois gols sofridos) e chegar ao empate.