Pan American School of Bahia apresenta plano de evolução do seu campus

A Pan American School of Bahia (PASB), localizada no bairro de Patamares, em Salvador, reuniu na noite desta quinta-feira (17), os pais dos estudantes e diretores da escola para o webinário de encerramento do ano, no qual apresentou os planos da evolução do campus que executará a partir de 2021.

Divididas em quatro fases, as reformas vão começar pelas grandes áreas de socialização dos alunos, como quadras, pátios e refeitório. Os demais prédios serão transformados à medida que as novas etapas forem iniciadas. A empresa de arquitetura Perkins&Will foi a escolhida para assinar o projeto. Reconhecida internacionalmente, ela tem grande experiência na idealização de ambientes educacionais inovadores, com projetos realizados em diferentes países pelo mundo.

Confira imagens do projeto:



(Foto: Divulgação) (Foto: Divulgação) (Foto: Divulgação)

Tradição

Há mais de 60 anos na Bahia, a PASB é a única escola internacional do estado e oferece aos alunos a oportunidade de adquirir três diplomas na conclusão do ensino médio - o brasileiro, o norte americano e o International Baccalaureate Diploma Programme (IB), um programa que apoia estudantes que desejam estudar em universidades estrangeiras e também aceito como forma de entrada em algumas universidades brasileiras de primeira linha.

Por ter este senso de contribuição tão forte, e ser uma associação de pais sem fins lucrativos, a comunidade acredita que esta evolução representa o valor que eles atribuem à educação para a formação de futuros cidadãos mais íntegros e capazes, que contribuirão para a construção da sociedade em que querem viver.