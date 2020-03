Pandemia gera onda de cancelamentos em destinos turísticos para Semana Santa

No rastro da pandemia, grandes destinos turísticos do interior baiano foram surpreendidos com cancelamentos em massa de reservas de hotelaria para a Semana Santa, considerado o maior motor para o turismo do estado depois do Carnaval e do Réveillon. Entre os mais afetados, está Itacaré, onde hóspedes de um casamento no luxuoso Txai Resort receberam diagnóstico positivo para coronavírus. Na cidade, donos de hotéis e pousadas relataram à Satélite que, em média, o índice de reservas canceladas nos últimos dias já era de 70%. A maioria dos empreendimentos do município estava praticamente lotada por causa do Festival de Forró de Itacaré, previsto inicialmente para acontecer da Quinta-Feira Santa ao Sábado de Aleluia, com Elba Ramalho, Targino Gondim e Geraldo Azevedo.



Vazio à vista

Segundo apurou a coluna, outros destinos com alto fluxo de turistas na Semana Santa também registraram números crescentes de cancelamentos. É o caso de Morro de São Paulo, Boipeba, Barra Grande, Ilhéus e Porto Seguro.

Água no chope

Além do segmento hoteleiro, os impactos da disseminação veloz do vírus atingiram também os eventos patrocinados pelas cervejarias no interior e capital. Reservadamente, executivos do setor afirmaram que mais de dez festas bancadas pela Ambev em toda a Bahia foram suspensas recentemente. Fonte de apoio financeiro para boa parte dos eventos musicais da Bahia, a Ambev disse, por meio de sua assessoria, que não confirma números. Afirmou apenas que o principal compromisso da companhia é proteger a segurança e a saúde dos seus colaboradores. “Reforçamos os protocolos de higiene e prevenção e restringimos viagens nacionais e internacionais”, disse a Ambev, ao anunciar que ofereceu a opção de trabalho em home officer para os funcionário que atuam nos escritórios da empresa em todo o estado, assim como no resto do país.

Barril dobrado

Além da Ambev, lider do setor, eventos patrocinados por seu concorrente direto no mercado de cervejas, o Grupo Heineken, também estão sendo suspensos na Bahia. Especialmente, aqueles que são apoiados pela Devassa, marca que apostou alto em shows e festivais musicais voltados para o público das classes A, B e C.

Pista dupla

Cardeais da base e da oposição ao governo do estado acham que, com a adesão do deputado federal Leur Lomanto Júnior (DEM), o deputado Zé Cocá (PP) praticamente pavimentou a vitória na disputa pela prefeitura de Jequié. Como Cocá já era apoiado pela primeira-dama da Bahia, Aline Peixoto, a previsão é de que as chances dele se multiplicaram após embarque do principal líder oposicionista na nona maior cidade baiana.

Stand-by

O Supremo deve decidir em breve se libera o regime semiaberto para o ex-ministro Geddel Vieira Lima. No último dia 13, a Corte recebeu manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre a decisão que condiciona o benefício ao pagamento de R$ 53,6 milhões em multas e danos coletivos. O teor, no entanto, não foi divulgado.