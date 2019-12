Pânico no metrô: trem para após passageiro ter ataque epilético em Salvador

Um trem do metrô de Salvador parou na noite desta segunda-feira (23) após um homem passar mal e ter um ataque epilético. O caso aconteceu por volta das 20h40 na Linha 1 de um trem que seguia da Estação da Lapa para o Acesso Norte. As informações são do colunista do CORREIO Osmar Marrom Martins, que estava no sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas.

Ainda de acordo com o jornalista, o passageiro, que não foi identificado, passou mal de repente, o que gerou pânico entre as pessoas que estavam no vagão. "Os passageiros entraram em pânico, começaram a gritar e apertar o interfone. Mas, como ninguém atendia, quebraram a chave de emergência e as luzes se acenderam. O metrô parou na Estação Brotas. Até que apareceu um funcionário e todos os passageiros tiveram que sair do vagão. O trem seguiu só com o passageiro que sofreu o ataque e ficamos esperando o próximo", contou Marrom, que chegou ao Acesso Norte por volta das 21h30.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do passageiro.

O CORREIO tentou contato com a CCR Metrô Bahia, empresa que administra o serviço, mas até a publicação desta nota não obteve retorno.

Há cinco dias, na manhã da última quinta-feira (19), os passageiros do metrô de Salvador também tiveram que sair de um trem da linha 1, depois de uma usuária ter um mal-estar. Segundo a CCR Metrô Bahia, o caso aconteceu quando a composição estava na Estação Retiro e trem foi recolhido para o pátio. Nesse caso, agentes de Atendimento e Segurança prestaram socorro à passageira imediatamente, ainda no local.

*Colaboraram Daniel Aloisio e Osmar Marrom Martins