Pantanal: Bruaca será flagrada nua enquanto toma banho no rio

Maria Bruaca (Isabel Teixeira) vai passar por um momento engraçado, em Pantanal. Pra cima e pra baixo na companhia de Alcides (Juliano Cazarré), a mulher de Tenório (Murilo Benício) decidirá ir tomar um banho na prainha, do jeito que veio ao mundo.

Mas os dois serão flagrados por ele, sim, ele mesmo, o maior fofoqueiro do Pantanal: Eugênio (Almir Sater). E nem na chalana ele vai estar, vai ser na canoa mesmo. As cenas começam a ser exibidas no capítulo desta quinta-feira (26).

Maria está no jogo de sedução com Alcides (TV Globo/divulgação)