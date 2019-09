Papa pede 'vontade política' de governos para combater mudanças climáticas

O papa Francisco pediu a governos que mostrem "vontade política" para adotar medidas drásticas para lidar com as mudanças climáticas. Ainda segundo ele, é o momento de se abandonar a dependência de combustíveis fósseis.

O pontífice realizou o apelo em mensagem neste domingo, no início de uma série de semanas de orações dos cristãos para aumentar a atenção política à questão da corrupção e à exploração dos recursos naturais. Ele também pediu que as pessoas reflitam sobre decisões diárias "prejudiciais" sobre consumo e atitudes "autocentradas".

Francisco afirmou que, no Encontro sobre Ação Climática da Organização das Nações Unidas realizado neste mês, os governos "terão a responsabilidade de mostrar vontade política para adotar medidas drásticas" a fim de alcançar o mais rápido possível emissão zero líquida de gases estufa e de limitar o avanço médio da temperatura global, em linha com o fechado no Acordo de Paris sobre o clima.