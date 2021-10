Um papagaio apareceu bem próximo a uma câmera de monitoramento da BR-116, em Curitiba. Registros da concessionária que administra a via captaram o momento curioso em que o bicho se aproxima.

As imagens são da manhã desta sexta-feira (29), segundo a Arteris Planalto Sul. A câmera é do circuito fechado de TV da empresa e registra a movimentação na altura do KM 115 da via.

A concessionária diz que a ave foi identificada como sendo uma Amazona aestiva, nome científico do papagaio.