Papagaio que anunciava a chegada de policiais a traficantes é apreendido

Se o “Papagaio de Pirata” já é clichê, no Piauí resolveram inovar. Os policiais do 17º Batalhão da Polícia Militar do estado se depararam com uma cena no mínimo curiosa ao adentrar uma casa que funcionava como ponto de vendas de drogas, na tarde desta segunda-feira, 23. “Mamãe, polícia”, gritava uma ave ao avistar o efetivo. Um verdadeiro “Papagaio de Traficante”. O resultado? O “meliante” foi apreendido e encaminhado para o Batalhão de Polícia Ambiental ao Zoobotânico de Teresina. As informações são do portal G1.

Os policiais faziam uma ronda durante a tarde de segunda pelas redondezas da Vila Irmã Dulce, na Zona Sul de Teresina, quando avistaram um usuário de drogas próximo à localidade onde o papagaio estava. Ao ser abordado, o homem informou aos policiais onde havia comprado os entorpecentes.

De acordo com o major Mello, do 17º Batalhão da Polícia Militar, o animal impressionou os agentes. “Ele deve ter sido treinado para isso. Começou a gritar assim que os policiais se aproximaram”, relatou. O policial conta que a dona do animal é conhecida por “Índia” e já foi presa duas vezes por tráfico de drogas. “Atualmente, ela está acamada porque sofreu um acidente. Então quem estava despachando era o marido dela”.

Identificado como Edvan, 30 anos, o marido de “Índia” foi preso após os policiais terem encontrado porções de cracks no recinto. A filha do casal, de 16 anos, foi apreendida com porções de maconha dentro das roupas íntimas. Os dois foram encaminhados à Central de Flagrantes de Teresina. A menor foi liberada após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).