Papai Noel chega em viatura do Corpo de Bombeiros no Shopping Paralela

O Shopping Paralela inaugurou a nova decoração natalina, neste sábado (6). Este ano o ‘Bom velhinho’ chegou junto com a Patrulha Canina e seus filhotes, na viatura do Corpo de Bombeiros.

A decoração tem árvore gigante, trono do Papai Noel e outras novidades como tobogã, atividades e atrações na temática e encontros com os filhotes Chase, Marshall, Rubble e Skye para interação com os fãs mirins e fotos, tudo gratuito. O Bom velhinho vai receber as crianças na Praça Central de Eventos, no piso L1, todos os dias das 13h às 20h.

Decoração tem espaço também para pets (Foto: divulgação)

Já o encontro com o grupo de filhotes da Patrulha Canina está marcado para os dias 19, 20 e 21 de novembro e 10, 11 e 12 de dezembro (sexta-feira, sábado e domingo), das 14h às 19h. A administração vai agendar os encontros para evitar aglomerações através da distribuição de pulseiras uma hora antes do início. O Shopping Paralela preparou também um espaço para registros fotográficos em família, inclusive com pets.

A partir do dia 26 de novembro será lançada a campanha de descontos por meio de cupons promocionais. Com as ações de final de ano, um investimento de R$ 2 milhões, o Shopping Paralela prevê um aumento de 20% nas vendas de Natal e Ano Novo, comparando ao mesmo período do ano passado.

Natal do Shopping Paralela: