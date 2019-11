Papai Noel dos Correios: adoções on-line já estão disponíveis

As adoções on-line das cartinhas endereçadas ao Papai Noel já estão disponíveis no blog da campanha dos Correios (http://blog.correios.com.br/papainoeldoscorreios).

O apadrinhamento pela internet pode ser feito até o dia 29 de novembro em: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo (região metropolitana). Até o momento, já foram adotadas mais 75 mil cartas em todo o país.

As datas, locais e horários da campanha, para adoção presencial das cartinhas, podem variar em cada Estado. Todas as informações também podem ser obtidas no blog.

Como funciona

Os Correios recebem as cartinhas de crianças que enviam seus pedidos diretamente ao Papai Noel e, também, de estudantes das escolas da rede pública (até o 5º ano do ensino fundamental) e de instituições parceiras. Após de lidas e selecionadas, as cartas são disponibilizadas em algumas agências dos Correios. E para que a empresa possa acompanhar as adoções e as entregas dos presentes, os padrinhos devem cadastrar o CPF ou CNPJ. Este ano, os Correios devem disponibilizar aproximadamente 800 mil cartas para adoção.

Desde o início da campanha, foram atendidas mais de 6 milhões de cartinhas – muitas delas com histórias emocionantes de solidariedade. Essa corrente do bem une esforços de empresas, empregados e voluntários da sociedade para atender, dentro do possível, aos pedidos de presentes daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Um dos casos marcantes é de Isabelly Teixeira, de 10 anos. Ela mora em Vitória/ES e perdeu uma das mãos após um acidente com rojão. A menina escreveu uma cartinha ao Papai Noel dos Correios, em 2016, pedindo uma mão mecânica de princesa. Graças ao alcance do projeto, ela conseguiu uma prótese feita em impressora 3D.

O pedido foi atendido pelo engenheiro Thiago Jucá, de São Paulo. "Eu desenvolvi um sistema em que faço a prótese por meio de fotos. Ela pediu um braço de princesa e eu pensei em como fazer, fiz com rosa, roxo, brilhante", disse. Para construir a prótese, Thiago contou com a ajuda de empresários capixabas e voluntários.

"Foi um dia muito legal, porque eu ganhei a minha mão e minha mãe ficou animada, todo mundo ficou animado", contou Isabelly. "Palavras não expressam o que eu estou sentindo, estou muito feliz por ela", disse a consultora de vendas Fabiana Silva, mãe de Isabelly.

