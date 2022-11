Papai Noel e personagens do canal Nickelodeon alegram crianças no Shopping Paralela

O Papai Noel chegou muito bem acompanhado no Shopping Paralela, no sábado (5). O bom velhinho chegou ao centro comercial, a partir das 17h, ao lado de figuras conhecidas das crianças: personagens do canal Nickelodeon como Bob Esponja, Patrick, Dora Aventureira e time da Patrulha Canina. Além da decoração temática, o Natal Paralela 2022 também conta com oficinas para a criançada, roda gigante e tobogã em formato de sorvete.

No local, crianças e adultos se alegraram ao encontrar os personagens e o anfitrião da festa, o Papai Noel. “Após o sucesso do nosso Natal licenciado de 2021, decidimos trazer para este ano um canal inteiro, com mais de vinte personagens”, comentou o coordenador de Marketing, Gabriel Araújo.

Para completar a experiência, o centro comercial vai promover o Meet & Greet, momento em que o público pode encontrar e conhecer os personagens do universo mágico dos desenhos infantis do Mundo Nickelodeon. Nos finais de semana de novembro e dezembro, deste domingo (6) até o dia 18 de dezembro, Bob Esponja e Patrick, Dora e Diego, Patrulha Canina e Baby Shark vão receber e interagir com a garotada e toda a família.

“O Natal sempre gera uma expectativa grande. Ano passado tivemos um alto fluxo de crianças no shopping. A minha chegada no carro do Corpo de Bombeiros chamou muita a atenção do público. Trabalho no Shopping Paralela como Papai Noel há mais de 10 anos e a cada ano sou surpreendido com uma história nova”, afirmou Agibel Bruno, Papai Noel do Shopping Paralela.





Confira a programação de Natal dos shoppings:



Shopping Barra

Aberta para visitação

Tema: A festa dos ursos

Shopping Itaigara

Aberta para visitação

Tema: Minicidade de Natal

Shopping Paralela

Aberta a visitação

Tema: Mundo Nickelodeon

Shopping Bela Vista

Aberta para visitação

Tema: A Bela Fábrica de Doces

Shopping Center Lapa

Aberta para visitação

Tema: Jardim dos Sonhos

Shopping Paseo

Inauguração: 11 de novembro - com apresentação da Cia on Broadway

Tema: Um desejo de Natal



Salvador Shopping

Inauguração: 8 de novembro

Tema: Ao infinito e além - a magia de Toy Story



Salvador Norte

Inauguração: 9 de novembro

Tema: Ao infinito e além - a magia de Toy Story



Shopping da Bahia

Inauguração: 15 de novembro

Tema: Natal Nevado do Shopping da Bahia

Atração: 5° edição da Noelândia - A grande biblioteca de Papai Noel

ingressos: www.shoppingdabahia.com.br