Papai Noel faz carreata na orla antes de inaugurar decoração de shopping

Com o trenó em manutenção para ficar tinindo para o Natal, Papai Noel resolveu fazer uma carreata para presentear, de véspera, a população de Salvador com muita simpatia e bom humor num passeio pelas ruas da Pituba e Itaigara, em Salvador.

A Carreata do Noel do Shopping Itaigara passou também pela orla, na tarde desse sábado (21), e contagiou de alegria as famílias que acompanharam o rolezinho.

Segundo a assessoria do shopping, os personagens natalinos ainda ganharam o reforço dos integrantes do Buggy Club Bahia num show de cores e vibração.

(Foto: Roberto Abreu/Divulgação)

(Foto: Roberto Abreu/Divulgação)

“Foi emocionante, nós víamos a alegria nos olhares de cada criança que esperava ansiosamente pela passagem do Papai Noel”, declarou Gilson da Hora, gerente de marketing do Itaigara.

A decoração natalina também foi inaugurada, com o tema Jardim Encantado do Noel e assinatura de Cecília Dale. O Bom Velhinho poderá ser visitado no Espaço do Noel no piso 2, durante o funcionamento do shopping, seguindo os protocolos de segurança contra a covid-19.