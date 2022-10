Papai Noel vai de BRT e metrô para inauguração de Natal no Shopping Piedade

Nada de trenó ou renas. Em Salvador, o Papai Noel anda de ônibus e metrô e, se duvidar, conta até com a integração entre os transportes. “É gente como a gente. Essa é a magia do Natal que queremos, com todos juntos e celebrando”, comentou a estudante Amanda Santos, 18 anos, nesta quinta-feira (27), ao acompanhar o Bom Velhinho seguir para a estação Itaigara do BRT.

Com a aproximação do Natal, ele deixou o Polo Norte e, ao chegar na capital baiana, seguiu para o Shopping Piedade, na região da Lapa, usando os modais da cidade, começando pela inauguração mais recente. “Agora a gente precisa acompanhar a modernidade, e o BRT é uma maravilha, substituiu as renas, e nessa a gente vai com muita felicidade, para fazer um Natal de esperança e cheio de alegria”, contou ele.

Quem aprovou o Papai Noel moderno foi o encarregado de apoio, Samuel Renas, 49 anos. No BRT, ele e outros passageiros mantinham o celular estendido registrando a presença inusitada e a comitiva formada por fanfarra, duas mamães Noel, princesa, ursos e outros personagens.

Samuel voltava do trabalho para casa quando encontrou o Papai Noel no BRT (Foto: Ana Albuquerque/ CORREIO)

Não teve aperto que impedisse os passageiros de soltarem a voz com as canções de Natal e o som dos tambores e trompetes puxados pelos ajudantes do Papai Noel. “É algo diferente e muito bom, renova as esperanças e aumenta o amor e a alegria. Eu gosto demais dessa época”, garantiu Samuel.

A parada seguinte foi na Estação Metrô da Rodoviária para fazer integração na Estação Acesso Norte, antes de chegar na Lapa. No local, nem quem estava correndo para pegar o modal de volta para casa resistiu ao desfile natalino. A vendedora Márcia Dourado, 51 anos, foi uma delas.

A razão está na ligação que ela tem com o Natal desde o seu nascimento, que ocorreu no dia 25 de dezembro. “Já me sinto em clima natalino, mais ainda por ser uma época que representa o início da minha vida e a celebração de cada ano a mais que eu ganho”, afirmou a vendedora.

Suede Trindade, também vendedora, afirma amar o Natal, mas sua neta de 3 anos é ainda mais apaixonada. Como elas não estavam juntas no momento da passagem do Papai Noel, ela garantiu algumas fotos para mostrar a pequena em casa.

“É uma maneira ótima de manter a tradição para nós e para as crianças. Também é um símbolo de motivação, de que devemos perseverar, por estarmos bem, que é o principal. Como eu não posso ver tudo isso sem pensar em Sofia [a neta], ainda estou tirando umas fotos para ela”.

Ela e todos que passavam pelo metrô tiveram uma prévia do que será o Natal no Shopping Piedade, antes mesmo dos clientes do centro de compras. “Estamos muito felizes em receber o Papai Noel no metrô para que ele chegue ao seu destino com segurança e conforto”, disse Jocelyn Cárdenas, gerente de Comunicação, Ouvidoria e Sustentabilidade da CCR Metrô Bahia.

“Antes da pandemia, havíamos feito duas vezes a chegada do Papai Noel no Piedade de metrô. Ficamos dois anos sem poder, e esse ano pudemos retornar. Então, adicionamos esse novo modal, que é o BRT, ao percurso”, completou Pablo Vieira, gerente de marketing do Shopping Piedade.

Quando o Bom Velhinho finalmente chegou ao seu destino, encanto e festa não faltaram. Os clientes começaram a se aproximar da fanfarra, tirando fotos e fazendo vídeos para eternizar a chegada de mais um Natal.

O autônomo Rogério Tenere, 42 anos, curtiu o Natal dos Ursos, do Shopping Piedade, e se divertiu ao falar do Papai Noel chegando de BRT. “Ele está na resistência, guerreiro. Depois dessa posso dizer que é baiano mesmo”.

Programação de Natal dos shoppings:

Shopping Itaigara

Inauguração: amanhã (28), 15h - com apresentação da Confraria da Música

Tema: Personagens encantados

Shopping Barra

Inauguração: 3 de novembro, 18h

Tema: A festa dos ursos

Shopping Passeo

Inauguração: 11 de novembro - com apresentação da Cia on Broadway

Tema: Um desejo de Natal

Salvador Shopping

Inauguração: 8 de novembro

Tema: Ao infinito e além - a magia de Toy Story

Salvador Norte

Inauguração: 9 de novembro

Tema: Ao infinito e além - a magia de Toy Story

Shopping Paralela

Inauguração: 5 de novembro, 9h

Tema: Mundo Nickelodeon

Shopping da Bahia

Inauguração: 15 de novembro

Tema: Natal Nevado do Shopping da Bahia

Inauguração: 15 de novembro

Atração: 5° edição da Noelândia - A grande biblioteca de Papai Noel

ingressos: www.shoppingdabahia.com.br

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo