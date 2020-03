Paquito fala sobre vida e obra de Riachão

Em meio à pandemia de coronavirus, a Bahia perdeu neste 30 de março o sambista Riachão, que faleceu aos 98 anos, em casa. O cantor, compositor e produtor Paquito, que produziu talvez o maior álbum do artista, Humanenochum (2000), conversa com o apresentador Ivan Dias Marques sobre a vida e obra de Riachão especialmente para o podcast diário do Correio*. Confira:

