Para acabar com alagamentos: Prefeitura inicia novas obras na Rua Henrique Dias

“Moradores, depois dessa obra, se alagar novamente, vocês podem falar comigo que vou puxar a orelha de todo mundo da Sucop (Superintendência de Obras Públicas)”. Foi assim que o prefeito Bruno Reis encerrou o discurso que autorizou o início da segunda e terceira etapa das obras de requalificação da Rua Henrique Dias, uma das vias que liga a Praça Irmã Dulce (Largo de Roma) até as proximidades da Colina Sagrada (Bonfim). O local, segundo moradores, sofre com constantes alagamentos quando chove forte na Cidade Baixa.

“É um terror. Já teve dia que não consegui sair de casa”, relata uma dona de casa que preferiu não ser identificada. “Eu espero que realmente funcione, pois a gente está cansado de tanta promessa, obra, e a situação ficar pior”, diz. Os problemas de alagamento na Cidade Baixa são históricos e, segundo o prefeito, é um ponto de atenção da sua gestão.

“Hoje temos uma cidade muito mais segura. Ela não está imune a chuva. Não se brinca com fenômenos da natureza. Por isso a gente segue investindo na Codesal, sistemas pluviométricos, alerta e alarme, Nupdecs... mas o fato é que antes a cidade só olhava para chuva em março, abril, maio e junho. Hoje é um trabalho que ocorre nos 365 dias do ano”, comemora.

Na Rua Henrique Dias, por sinal, uma primeira etapa da obra já foi feita e entregue em setembro. Paralela ao Caminho de Areia, a via tem importantes pontos comerciais, residências, espaços para atividades físicas, hospital, distrito sanitário, lar de idosos e escolas.

Bruno explica que a escolha em fazer as requalificações por parte é uma forma de estabelecer prioridade. "Não tem como fazer tudo de uma só vez. Então, a prioridade sempre foi proteger as áreas de risco. Somente este ano, o investimento em manutenção foi de R$ 113 milhões. Então, proteger áreas de risco, garantir saneamento básico e resolver problemas históricos de drenagem na cidade são as prioridades dessa gestão", declarou.

As obras vão abranger uma extensão de 330 metros, com a recuperação de toda a pavimentação asfáltica, passeios, meios-fios e a implantação da rede de drenagem para o escoamento das águas das chuvas, e garante o reforço na sinalização de trânsito. Os serviços de infraestrutura também alcançarão todo o trecho da Rua Roberto Corrêa, que dá acesso direto à praia de Cantagalo e ao entorno do Largo de Roma.

A obra conta com investimento de R$4,6 milhões, provenientes de recursos próprios do município, e terá duração de oito meses para conclusão. “Eu espero que fique pronta o mais rápido possível, de preferência antes da Lavagem do Bonfim, para que a gente possa estar aqui celebrando”, disse Reis. A intervenção acontecerá sob a supervisão da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), através da Superintendência de Obras Públicas (Sucop).