Para além dos assuntos: Enem exige dos alunos preparo emocional 

Faltam menos de 40 dias para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que serão aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro. Se a preparação dos alunos começou meses atrás e agora já é hora de revisar o que se aprendeu durante o ano, existe algo que precisa ser observado com cuidado pelos estudantes.

Em um ano atípico em que a pandemia transformou a forma de estudar e ser avaliado, é preciso, mais do que nunca, cuidar do preparo emocional, para garantir que, na hora da prova, ansiedade e nervosismo não atrapalhem o trabalho de um ano inteiro. O CORREIO conversou com psicólogos e profissionais da educação para entender como o adolescente pode se tranquilizar.

Quando a pandemia chegou, em março, quem estava estudando para o Enem tinha apenas algumas semanas desde o início das aulas e, de repente, a rotina de estudos e preparação precisou mudar.

A nova realidade trazida pelo coronavírus, segundo os profissionais da educação, afetou diretamente o aspecto emocional dos estudantes. “Sempre que falamos em Enem, expressões como ‘rotina de estudo’ e ‘estabilidade emocional’ estão no centro das recomendações”, afirma Luciana Lima, supervisora pedagógica do ensino médio no Colégio Módulo.

“Agora pensemos nessas expressões no momento de pandemia que vivemos: jovens se viram obrigados a modificar abruptamente a rotina que desenvolveram durante, no mínimo, seis anos de vida escolar, num ano considerado tão decisivo para muitos. Sem sombra de dúvidas, o Enem exigirá dos estudantes um esforço ainda maior para tentar administrar emoções, exercer o autocontrole e o poder de concentração”, afirma a educadora.

Além da instabilidade trazida pela novidade na rotina e pelo próprio vírus, a mudança no calendário das provas acaba afetando a preparação dos alunos. Geralmente aplicado entre outubro e novembro, o Enem foi adiado em três meses por conta da pandemia.

“Esse foi um ano de desgaste muito grande, de muita privação. O jovem espera muito o terceiro ano, viver esse ano, os trotes que alguns colégios fazem, a própria convivência com os colegas, a adaptação a uma nova metodologia sem a presença física do professor supervisionando. Tudo isso gera um desgaste muito grande que se estende por um prazo maior, já que antes em novembro eles estariam de férias e, agora, só em janeiro. Tudo isso compromete a saúde mental, que acaba sendo um diferencial para uma boa prova”, acredita a psicóloga Ludmilla Carvalho, especialista no trabalho com jovens.

Na hora de orientar os jovens, a psicóloga aponta algumas dicas que ajudam no cuidado com a saúde emocional e garantem um bom estado mental para a prova: “Muita coisa pode ser feita. Desde atividade física regular, que melhora a disposição, momentos de lazer, alimentação adequada, meditação, observar a qualidade do seu sono, estar com pessoas que se goste, da forma que for possível, tudo isso ajuda”, diz Ludmilla.

Meditação

O estudante João Pedro Forte, 16 anos, é um dos que seguem à risca a orientação de se preocupar com a saúde emocional. Além de separar momentos de lazer na rotina, ele incorporou a meditação diariamente há dois anos.

“Quando entrei no ensino médio, estava passando por um momento bem complicado e estava emocionalmente abalado. Isso acabou refletindo no meu desempenho nos estudos, então fui procurar algo que pudesse ajudar”, conta ele, que está terminando o segundo ano e vai fazer o Enem como treinamento em janeiro.

“Hoje medito todos os dias e isso faz uma diferença enorme na hora das provas. Antes eu ficava muito nervoso, ansioso, e é como se tudo que eu tinha estudado sumisse. Agora eu tenho técnicas até para ajudar na concentração na hora da prova”, conta o futuro psicólogo.

A prática adotada por João é, segundo os profissionais da área, justamente uma das formas e ajuda a garantir o controle emocional na hora da avaliação.

Instrutora de meditação, Carolina Gordilho explica um pouco os benefícios que a prática pode trazer para quem vai ser avaliado. “É como se a mente do jovem fosse uma caixa de papel e dentro dela ele fosse guardando os conteúdos acumulados o ano inteiro. Se essa caixa não está em um bom estado, se ela não está bem cuidada, ela começa a não aguentar armazenar tudo isso, e daí vem o branco na hora da prova, a ansiedade e o nervosismo que tomam conta. A meditação tem esse poder de trazer a mente para um estado positivo, por isso, é muito valiosa nessas horas”, explica Carolina, que ensina meditação para adolescentes através de cursos na Fundação Arte de Viver.

Buscar manter a mente positiva mesmo sob a pressão da prova é o que pode garantir que o aluno consiga fazer bom uso de toda a preparação acadêmica do ano.

“É muito importante que o aluno estude e se prepare, mas ele precisa também estar atento a esse lado emocional. Existem muitas formas de trazer essa positividade para a mente, mas a meditação e técnicas de respiração acabam sendo ferramentas muito eficientes que vão ajudar não só na hora da prova, mas na vida universitária e na vida adulta em geral”, pontua Carolina.

A Fundação Arte de Viver realizará um evento para auxiliar os alunos com ferramentas práticas de meditação e respiração para usar na hora do Enem. A iniciativa acontece no dia 16 de janeiro, véspera do primeiro dia de provas, de forma on-line e gratuita. Todas as informações sobre a inscrição serão divulgadas através das redes sociais do curso para adolescentes (@yesartedeviver)





Enem Digital: preparação é iniciada pelo Inep

Uma das grandes novidades do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 é a implementação do Enem Digital. No último sábado (5), os colaboradores que irão atuar na aplicação da prova remota começaram a ser preparados. Cerca de 30 mil pessoas receberão capacitação, que será realizada também de forma on-line.

As provas do Enem Digital acontecem nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021. Esta será a primeira aplicação digital do exame, que conta com 97 mil inscrições confirmadas.

O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Alexandre Lopes, destacou a importância da participação dos colaboradores durante a capacitação. “O Enem Digital é uma novidade para todos. Este é o momento para esclarecer todas as dúvidas que envolvam a logística no dia do exame”, ressaltou Lopes.

A capacitação vai abordar desde a organização dos materiais e entrada dos participantes nos dias do exame até a logística dos laboratórios de cada localidade. Em tempos de pandemia, a segurança será reforçada. “Este foi um ano atípico. Aos poucos, vamos migrar todo o Enem para a versão digital. Por ser uma novidade tanto para quem vai fazer quanto para os colaboradores, esta capacitação é fundamental para garantir segurança e tranquilidade aos participantes no dia do exame”, destacou Murillo Gameiro, diretor de Gestão e Planejamento do Inep.

O Enem Digital acontecerá em todos os estados e no Distrito Federal, nos municípios definidos pelo edital, com número respectivo de vagas. Nesta edição, apenas os estudantes concluintes do ensino médio, ou que já terminaram a etapa em anos anteriores, e não precisam de recurso de acessibilidade participarão das provas.

CORREIO traz fascículos para revisão

O CORREIO publica, até o dia 13 de janeiro, 17 fascículos especiais do 14º projeto Revisão Enem 2020. Na semana passada, o tema foi Matemática e Suas Tecnologias. Nesta semana, o caderno traz questões de Ciências da Natureza e suas tecnologias.

O Revisão Enem 2020 é uma realização do CORREIO, com o patrocínio da UniFTC e o apoio da SAS. Com simulados on-line, disponibilizados no site do jornal (www.correio24horas.com.br), os conteúdos contam com questões objetivas, realizadas pelo SAS Educação, para os estudantes testarem os seus conhecimentos em todas as disciplinas.

“É um projeto pensado para facilitar a vida do estudante nessa reta final. Os conteúdos são desenvolvidos para abranger todas as 120 habilidades cobradas e os assuntos mais recorrentes nas provas, para que o aluno descubra uma forma dele se aproximar mais da realidade do exame, além de disponibilizar as videoaulas com as resoluções para que o aluno também aprenda o conteúdo que ainda não sabe”, diz o professor Ademar Celedônio, diretor de Ensino e Inovações Educacionais no SAS Plataforma de Educação. Além disso, sempre às quartas, o site do CORREIO oferece videoaulas no canal www.correio24horas.com.br/revisao.

“Reunimos em um só lugar materiais inéditos de estudo que serão atualizados semanalmente e ficarão disponíveis para serem consultados sem sair de casa, a qualquer momento, de qualquer lugar, computador ou celular. Toda quarta-feira o estudante poderá ler conteúdos especiais, assistir a videoaulas e realizar simulados para testar os seus conhecimentos nas mais diversas áreas”, diz Vanessa Araújo, coordenadora de projetos do jornal.

Além do conteúdo de revisão disponibilizado no site do CORREIO, a UniFTC oferece, gratuitamente, aulas de revisão para o Enem com professores renomados de grandes escolas. Uma mais uma oportunidade de estudo gratuito e de qualidade para quem vai fazer as provas. No primeiro dia de exibição, que aconteceu na segunda, a Mega Revisão reuniu mais de 1,5 mil estudantes no ambiente virtual. Para se inscrever no projeto gratuito é preciso apenas acessar o site http://bit.ly/MegaRevisãoEnemUniFTC2020.





*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro