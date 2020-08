Para arrecadar fundos, Catedral Basílica fará concerto musical neste domingo (9)

A Catedral Basílica de Salvador realizará um concerto musical neste domingo (9). A apresentação será feito com órgão de tubos e contará com músicas clássicas de Johann Sebastian Bach, Françóis Couperin, Dietrich Buxtehude, entre outros.

Localizada no Terreiro de Jesus, a catedral receberá até 70 pessoas no concerto, que terá início às 11h30. Os ingressos custam R$ 10 e estarão à venda na entrada da Catedral, antes da apresentação. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (71) 3321-4573.

O objetivo do concerto é arrecadar recursos para a manutenção do templo e para o projeto Barroco na Bahia. Antes da apresentação, às 10h, o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, presidirá a Santa Missa da Solenidade da Transfiguração do Senhor – Titular da Catedral – e concederá a bênção apostólica, em comunhão com o Papa Francisco, aos fiéis que estiverem presentes.

Haverá também uma Celebração Eucarística, onde também só poderão participar até 70 pessoas - é necessário entrar em contato com a secretaria para agendar a presença.

SERVIÇO:

O QUÊ: Concerto do órgão de tubos

ONDE: Catedral Metropolitana Transfiguração do Senhor

QUANDO: 9 de agosto, às 11h30