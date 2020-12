Para conter casos de covid-19, Obras Sociais Irmã Dulce suspende visitas a pacientes

As unidades de saúde das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID) estão com visitas aos pacientes suspensas, por 15 dias, a partir desta terça-feira, 29. A medida ocorre por conta do aumento do número de casos de covid-19 na Bahia. O anúncio foi feito através de nota no site e nas redes socias da OSID. A medida vale para todas as unidades do estado administradas pela entidade.



Ainda de acordo com o anúncio, a decisão visa a preservação dos pacientes internados, uma vez que vai reduzir a circulação de pessoas na área hospitalar. A OSID ainda informa que os familiares seguirão recebendo, regularmente, informações sobre o estado de saúde dos pacientes, seja através de boletins médicos via telefone, ou por meio de vídeochamadas com o paciente. Somente nas últimas 24 horas, a Bahia registrou 3.206 novos casos da Covid-19.



Em abril, o hospital das Obras Sociais Irmã Dulce precisou tranferir mais de 200 pacientes para evitar mais transmissões, após um surto com quase 100 casos de covid-19.