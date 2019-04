Para economizar, noiva compra vestido em site chinês por R$ 200: 'deu certo'

Karina Vareiro Maciel Campos Alencar, 27, estava sem dinheiro para comprar o seu vestido de noiva. Para garantir que este problema pré-nupcial não atrapalhasse o casório, ela começou a pesquisar opções para entrar na igreja de véu e grinalda, mas economizando. A solução encontrada pela noiva de Mato Grosso do Sul veio do outro lado do mundo: num site chinês ela encontrou o típico traje branco por R$ 200. Um verdadeiro negócio da China.

"Meu plano inicial era alugar algum vestido, mas, os valores estavam em média R$ 3 mil. Daí eu achei um blog que dava dicas de casamento para quem estava sem grana, até que eu encontrei esse site da China. Só que as medidas para a compra da roupa eram americanas e eu não fiz sob medida, fui olhando mais ou menos o que dava. Ele demorou 90 dias para chegar, veio embalado à vácuo, deu certo e não precisou fazer muitos ajustes", afirmou ela ao site G1.

A longa viagem realizada pelo vestido e, por conta disso, o tempo de entrega não foram os únicos problemas enfrentados pela noiva. "Eu dei uma engordadinha na época e fiquei preocupada. Mas, sobre o vestido, pensei: gastei R$ 200 no vestido e mais R$ 250 para retirar nos Correios. Se eu perder, vou perder pouco e, se ganhar, vou ganhar muito. Até o meu marido ficou ansioso se iria dar certo, mas deu e depois aluguei somente o véu e a saia de baixo a minha mãe já tinha", contou Karina.

Após quase seis anos de casada, Karina conta que ainda lembra dos comentários, na maioria positivos. "Eu aprendi a comprar mais pela internet, sai bem mais em conta. Depois, também comprei mais algumas coisas e tenho esse hábito agora, porque é bem mais barato. O restante do casamento, na verdade, foi todo presente", disse.

A mãe, Marina Vareio Maciel, 56, garante que gostou do resultado. "A gente arriscou. E a minha filha gostou, principalmente porque não queria nada muito chique.Acho que valeu a pena. Aqui os vestidos são muito caros, com preços fora da realidade. Se ela não comentasse, ninguém iria saber que ele veio da China. O vestido era bonito, com bom acabamento e ficou certinho nela. Hoje, ela continua com o hábito e compra as roupas da filha dela, de 8 meses, pela internet", contou.

Já a prima da então noiva, Renata Maciel, de 34 anos, conta que ficou da encomenda na época e achei uma ideia arriscada. "Fiquei com medo de não chegar. Realmente seria muito mais em conta e, se não desse certo, ela teria que sair correndo para ver outra opção. Só que quando chegou o vestido ela ficou muito contente e só fez os ajustes. Na verdade, o vestido é somente um detalhe e o que fica mesmo é o amor", finalizou.