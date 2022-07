Para embalar de vez! Com chance de entrar no G8, Vitória encara o Paysandu

Um jogo com clima de final de campeonato. Vitória e Paysandu entram em campo como candidatos a protagonistas de um dos confrontos mais cotados da 15ª rodada da Série C do Brasileiro. Vice-líder do campeonato, com os mesmos 26 pontos do líder Mirassol, o Papão persegue o topo da tabela. Em franca reabilitação, o Leão tenta entrar pela primeira vez no G8, grupo de times que avançam à segunda fase do torneio. A bola rola neste domingo (17), às 16h, no Barradão.

Invicto nas três rodadas sob o comando de João Burse, o Vitória vem de dois triunfos contra adversários com status de G8. Ganhou do Figueirense e do São José-RS, que acabou perdendo o posto. Agora, quer fazer o mesmo com o Paysandu para encerrar a sequência contra times do grupo seleto com 100% de aproveitamento.

Mais do que proporcionar a manutenção da estatística, vencer o Paysandu é uma questão de sobrevivência na luta pelo acesso. O Vitória tem a chance de encostar e até entrar no G8 ainda nesta rodada. É verdade que depende dos resultados de cinco times que estão acima dele na tabela e figuram entre a 7ª e a 11ª posições - Manaus, Volta Redonda, São José-RS, Aparecidense e Ypiranga-RS - mas fazer o dever de casa é condição indispensável para a matemática funcionar.

A cinco rodadas do fim da fase classificatória do campeonato, o Vitória ocupa o 12º lugar, com 18 pontos. A distância para o G8 é de apenas dois pontos. O Volta Redonda aparece na 8ª posição e soma 20 pontos. A diferença para a zona de rebaixamento é de quatro pontos. Com 14, o Confiança abre o Z4 na 17ª colocação.

Dona do maior público da Série C, a torcida do Vitória promete encher o Barradão e os jogadores sabem da importância do calor da arquibancada num jogo decisivo como o hoje.

"A nossa torcida é um ponto favorável para nós. É o 12º jogador. Quando a gente vê o Barradão lotado, é diferente. E para os adversários também é. (...) Nós entendemos o momento que estamos passando e sabemos o que o torcedor quer. Nesses noventa e poucos minutos que teremos, vamos entregar o nosso melhor, fazer esse sacrifício e lutar até o fim", prometeu o goleiro Dalton, que vai estrear no estádio rubro-negro.

Time

Dalton vestiu a camisa 1 do Vitória pela primeira vez na rodada passada, diante do São José-RS, em Porto Alegre. Ele substituiu Lucas Arcanjo, que lesionou o ombro e não joga mais a Série C. A manutenção do goleiro não será a única. A tendência é que o técnico João Burse repita a escalação do time pela primeira vez desde que chegou à Toca.

Rodrigão desfalcou a equipe no jogo passado para tratar de uma contusão na coxa e iniciou a trabalho de transição essa semana. Substituto dele, Santiago Tréllez estreou as redes, garantiu a vitória contra o São José-RS, e será mantido como homem de referência. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ainda não marcou o novo julgamento de Eduardo e, como o clube conseguiu efeito suspensivo, ele seguirá no meio-campo. O jogador pegou seis jogos de suspensão pelo envolvimento em briga com atletas do Atlético-CE, na 10ª rodada.

O Vitória deve entrar em campo com Dalton, Alemão, Alan Santos, Marco Antônio e Guilherme Lazaroni; Léo Gomes, Dionísio e Eduardo; Rafinha, Tréllez e Luidy.